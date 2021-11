Uitgaansverbod niet langer van toepassing op nationale feestdagen

Indoor-dining toegestaan voor volledig gevaccineerden

De Covid-maatregelen zijn gistermiddag wederom aangepast. Gelet op de dalende trend in de besmettingsgraad, is besloten enkele maatregelen te versoepelen. Zo is indoor-dining momenteel voor volledig gevaccineerden of mensen die over een negatieve COVID-19 testresultaat niet ouder dan 24 uur beschikken, toegestaan. Sinds de uitbraak van het coronavirus medio maart vorig jaar, konden fastfoodzaken en andere commerciële eetgelegenheden, deze service niet meer aanbieden. De laatstegnoemde bedrijven kunnen dagelijks tot een uur voordat de lockdown ingaat, 22.00 uur, klanten bedienen. De bedrijfsleiding wordt verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de laatstgenoemde versoepeling.

Ook heeft men afgezien van het uitgaansverbod dat op alle nationale feestdagen gold. Zo geldt er voortaan geen totale lockdown op feestdagen, er zullen wel steeds specifieke richtlijnen en instructies door de daartoe bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

Hoewel de maatregelen versoepeld zijn, is het nog steeds verboden te feesten en of huisfeesten te houden. Het uitgaansverbod gaat dagelijks nog steeds in om 23.00 uur tot de volgende ochtend 5.00 uur. Alle maatregelen die reeds golden, worden tot nader order verlengd. Het samenscholingsverbod is nog steeds van kracht en gesteld op maximaal 10 personen. Voor commerciële activiteiten zoals nachtclubs, dancings, discotheken, bordelen en bars, geldt nog steeds een verbod. Deze mogen niet opengesteld worden voor het publiek.

De algemene maatregelen, de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden, zijn nog steeds van kracht. Ondanks de dalende trend van COVID-19, roept het ministerie van Volksgezondheid de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19.