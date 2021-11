‘Tweede persoon op natuurlijke wijze van hiv genezen’

Ontdekking hoopgevend voor 38 miljoen mensen

Gisteren hebben Argentijnse en Amerikaanse artsen bevestigd, dat een Argentijnse vrouw die jarenlang besmet was met HIV, op een natuurlijke wijze is genezen. Er werd gemeld, dat de Argentijnse geen medicamenten gebruikte. Behalve de Amerikaanse Loreen Willenberg, 67 jaar oud, is zij de tweede persoon, die op een natuurlijke wijze is genezen.

De Argentijnse, kreeg acht jaar na de diagnose geen medicatie, behalve zes maanden toen ze zwanger was, om ervoor te zorgen, dat haar baby gezond ter wereld zou komen.

Onderzoekers verklaarden, dat de ontdekking veel verwachtingen veroorzaakt voor een mogelijke genezing van wel 38 miljoen mensen die wereldwijd te maken hebben met deze ziekte. Volgens artsen, zijn de twee vrouwen voorbeelden van ‘elite controleurs’, een zeldzame groep die nog nooit een antiretrovirale therapie hebben gebruikt, en ook geen tekenen van het virus in hun bloed hebben. “Normaal gesproken hecht het virus zich, wanneer een persoon met HIV wordt geïnfecteerd, aan het DNA van hun immuuncel, en begint zich van daaruit voort te planten”, aldus een medicus. Antiretrovirale therapie kan het replicatieproces helpen voorkomen, maar het kan hiv niet volledig uit het lichaam verwijderen, hetgeen betekent dat mensen dagelijks medicijn moeten slikken om het virus te onderdrukken.

Echter moet er rekening mee worden gehouden, dat “elite-controllers” één op de 200 mensen vertegenwoordigen, en dat het grootste deel van het virus zichzelf installeert in inactieve delen van het genoom, bekend als “genenwoestijnen”, zonder schade aan te richten. Het resterende virus wordt geëlimineerd door het immuunsysteem van het lichaam. “Deze verbazingwekkende hiv-genezingen creëren nieuwe mogelijkheden om andere patiënten te helpen”, stelde de arts.

Deze bevindingen, vooral met de ontdekking van een tweede geval, geven volgens hem aan dat er een bruikbare weg kan zijn, naar een steriliserende genezing voor mensen die dit niet alleen kunnen doen. “We bekijken nu de mogelijkheid om dit soort immuniteit op te wekken bij mensen die antiretrovirale therapie ondergaan, door middel van een vaccinatie, met als doel hun immuunsysteem te veranderen om het virus zo onder controle te krijgen”, aldus een medisch specialist.