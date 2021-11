Etnel: ‘Organisatiestructuur overheid moet op operatietafel’

De NPS-parlementariër Patricia Etnel, heeft gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, aangehaald dat de zwakke overheidsstructuur mede oorzaak is van de corruptie. Etnel benadrukte, dat er een sterke organisatiestructuur door de overheid opgebouwd dient te worden. Volgens haar zal corruptie hierdoor minder hoogtij vieren.

‘’Onze gezinnen hebben structurele problemen, die een structurele oplossing eisen. Ik ben blij, dat het nu wel tot de regering is doorgedrongen. ,,Tijdens de begrotingsbehandeling van 2021, had ik het over de rol van de maatschappelijk werker. Deze vervult een belangrijke rol bij het begeleiden van gezinnen. Ondertussen heb ik afspraken gemaakt met de minister van Sociale Zaken en hebben we naar systemen gekeken, om het gezinsbeleid maar een hoger niveau te tillen.‘’ Volgens Etnel gaat het momenteel niet de goede kant op met het gezinsbeleid, omdat bepaalde randvoorwaarden, ontbreken. De maatschappelijke dienst is volgens Etnel ook bezig gezinnen te versterken, echter kwam het niet tot zijn recht omdat er geen randvoorwaarden waren.

Etnel zegt, dat het qua opvoeding, vorming van kinderen en ouders momenteel niet de goede richting op gaat. De gezinnen kampen volgens Etnel met structurele problemen. De parlementariër vertelt, dat er voor deze problemen, duurzame oplossingen nodig zijn. ‘’Ben blij, dat de president tenminste heeft aangegeven, dat hij het beleid naar een nationaal niveau zal tillen.” Volgens hem moet het gezinsbeleid niet alleen erkend en uitgevoerd worden, maar dat er echt een verbetering komt voor de gezinnen.

‘’De organisatie van de overheid heeft een soort ‘Bigi futu organisatie structuur’ en dit is echt een systeem dat niet werkt. Er gebeuren een heleboel dingen, die totaal niet goed gaan,” zegt Etnel. Doordat zaken volgens de parlementariër niet goed lopen, krijgen we excessen. ‘’We moeten corruptievrij met zaken omgaan. We moeten verder een sterke organisatiestructuur hebben bij onze overheid, want daar rammelt het van alle kanten. Het heel systeem moet op de operatietafel en dat is de belangrijkste taak van de vicepresident”, aldus Etnel.