Succesvolle flowtest Sapakara South en sub-commerciële olievondst bij Bonboni

APA Corporation (Nasdaq: APA) heeft gisteren de resultaten bekendgemaakt van stromingstests (flowtest) bij de Sapakara Zuid-evaluatieput en boorresultaten van de Bonboni-exploratieput, beide onlangs voltooide operaties in Blok 58 voor de kust van Suriname. APA Suriname heeft een werkbelang van 50% in het blok, terwijl TotalEnergies (TTE), de exploitant, een werkbelang van 50% heeft.

Sapakara South-1 (SPS-1) stroomtest

Stromings- en daaropvolgende druk-opbouwtests zijn onlangs voltooid in Sapakara South-1 (SPS-1), een taxatiebron die eerder dit jaar is geboord aan de oostelijke rand van Sapakara, bijna 4 kilometer van de ontdekkingsput. Zoals eerder dit jaar werd onthuld, trof SPS-1 ongeveer 30 meter (98 voet) netto zwarte olie aan in een enkele zone van hoogwaardig Campano-Maastrichtiaans reservoir. Een test met beperkte stroming was 48 uur lang gemiddeld 4.800 vaten olie per dag (bopd). Zonder stroomonderbrekingen zou een boorput produceren met een aanzienlijk hogere aanhoudende output. Voorlopige analyse van de gegevens geeft aan, dat een enkel reservoir in SPS-1 een aangesloten bron van 325 tot 375 miljoen vaten kan opbrengen.

Er is uitzonderlijke reservoirkwaliteit met permeabiliteit in het bereik van 1,4 Darcies. Daarbij is er zwarte olie met een API van 34 graden en een vloeiende gas-olieverhouding (GOR) van ongeveer 1100 standaard kubieke voet per vat (scf/bbl) ontdekt.

Seismische beeldvorming van dit Sapakara-reservoir ondersteunt aanzienlijk meer potentiële hulpbronnen die kunnen worden bewezen door extra taxatieboringen. “We zijn erg blij met de resultaten van de stromingstest. De gegevens die we hebben verzameld, bevestigen een zwarte-oliereservoir van uitstekende kwaliteit, dat volgens ons zal dienen als basis voor een ontwikkelingsproject in Suriname”, aldus John J. Christmann IV, CEO en president van APA. “De hoge doorlaatbaarheid van het oliehoudende zand en de dikke en constante kwaliteit wijzen op een sterke afleverbaarheid van de put en, belangrijker nog, hoge herstelfactoren.”

Bonboni-1 verkenningsput

Bonboni-1, de eerste exploratiebron in het noordelijke deel van Blok 58, werd geboord in waterdiepten van bijna 2.000 meter, ongeveer 45 kilometer van de ontdekkingen van APA in de Maka-Kwaskwasi-Sa-pakara-Keskesi-trend. In de primaire Maastrichtian en Campanien doelstellingen, de put aangetroffen hoogwaardige, watervoerende reservoirs. In een Maas-trichtiaanse doelstelling drong de put 16 meter (52 voet) winst binnen in een enkele zone, bestaande uit lage GOR, 25-graden API zwarte olie. De oppervlakte van deze zone is niet voldoende om een ​​commerciële ontwikkeling te ondersteunen, en de put zal worden verstopt en verlaten.

Tracey Henderson, SVP van Exploration, merkte op: “De resultaten bij Bonboni breiden het beproefde petroleumsysteem uit tot de noordelijke grens van Blok 58 dat de aanwezigheid van hoogwaardig reservoirzand en de vorming en migratie van zwarte-olie bevestigt. Nu de kritieke elementen van reservoir en lading zijn bewezen, richt onze focus zich op het integreren van brongegevens om prioriteit te geven aan de talrijke verkenningsvooruitzichten die we in zowel blokken 58 als 53 in kaart hebben gebracht.”

Volgende stappen in Blok 58

Na voltooiing van de operaties bij Bonboni, zal de Maersk Valiant het exploratievooruitzicht van Krabdagu boren, 18 kilometer ten oosten van SPS-1. Krabdagu heeft een soortgelijke seismische signatuur als de twee succesvolle bronnen in Sapakara en de ontdekkingsbron in het nabijgelegen Keskesi. Succes in Krabdagu zou de reikwijdte en schaal van een ontwikkeling in het centrale deel van Blok 58 aanzienlijk kunnen vergroten.

Het bedrijf voorziet een potentieel ontwikkelingscentrum voor zwarte olie dat de productie van Krabdagu, Sapakara en Keskesi zou huisvesten.

De Maersk-ontwikkelaar nadert de voltooiing van het contract en TTE zal de installatie vrijgeven zodra de werkzaamheden bij SPS-1 zijn voltooid. APA zal de Noble Gerry de Souza vroeg in 2022 naar blok 53 mobiliseren, waar het één gecommitteerde put heeft en opties heeft voor twee extra putten.

Bron: investor.apacorp.com