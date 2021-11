Farmaceut Pfizer wil in VS versneld goedkeuring voor Covid-pil

De Amerikaanse farmaceut Pfizer wil versneld goedkeuring krijgen voor het gebruik van zijn coronapil. De onderneming heeft een verzoek voor een noodvergunning ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA).

De pil van Pfizer verlaagt in combinatie met een HIV-medicijn de kans op een ziekenhuisopname door corona onder volwassenen met een hoog risico met 89 procent, aldus het bedrijf. Pfizer had eerder al gezegd dat het van plan was om onderzoeksgegevens voor eind november bij de FDA in te dienen.

“Met meer dan 5 miljoen sterfgevallen en talloze levens die wereldwijd door deze verwoestende ziekte worden beïnvloed, is er dringend behoefte aan levensreddende behandelingsopties,” zei topman Albert Bourla van Pfizer in een verklaring. Eerder op dinsdag kondigde Pfizer aan dat het generieke fabrikanten zou toestaan zijn antivirale pil, bekend als Paxlovid, te leveren aan 95 armere landen.