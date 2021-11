Bewoners Para zijn slechte wegen beu

De bewoners in het district Para zijn de slechte wegen meer dan beu. Volgens hen wordt sinds het aantreden van de regering haast niets gedaan aan de wegen. Het gaat in dezen vooral om de binnenwegen welke zich in zeer slechte staat bevinden. De bewoners geven aan dat bij de minste en geringste regenbui de wegen er zo erg uitzien dat zij niet toegankelijk meer zijn voor auto’s.

“De schoolbus komt dan niet in de weg. Jij kunt er ook heel moeilijk naar toe. Het is letterlijk een kwestie van ploeteren en voor geen ziel is het prettig zich op deze manier te verplaatsen”, zegt een bewoner van de Rijsdijckweg tegenover de krant. Volgens de bewoners kunnen zij zich niet herinneren wanneer de laatste keer is geweest dat de binnenwegen zijn aanpakt. Echter weten zij wel dat bij de laatste keer er opvulzand is gegooid, wat tot gevolg heeft dat bij de geringste regenbui de weg totaal niet meer toegankelijk is. “vroeger werd grind gegooid, dan bleef het voor enige tijd stabiel. Het was dan slecht, maar toegankelijk. Waarschijnlijk vond men dat te duur, dus heeft men een goedkope manier bedacht, maar nu zitten wij ermee”, geven de bewoners aan. Ze geven te kennen, enkele malen brieven te hebben gericht aan de Districtscommissaris, maar deze geeft te kennen zelf afhankelijk te zijn van het ministerie van Openbare Werken. Volgens de laatstgenoemde beschikt zij over onvoldoende middelen en de wegen aan te pakken.