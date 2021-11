Brazilie: ‘Eindejaars festiviteiten kunnen COVID-19 besmettingen opvoeren’

Ofschoon het boostervaccin tegen het COVID-19-virus amper geïntroduceerd werd en jongeren ouder dan 18 jaar er in Brazilië recht op hebben, heeft het volgens specialisten een heel ander scenario tot gevolg. Verschillende autoriteiten in Brazilië hebben onlangs geconstateerd, dat jongeren zich nog niet met een tweede dosis hebben laten inenten, maar de boostershot wel willen, omdat de eindejaars festiviteiten aan het naderen zijn. Fiocruz, onderzoeker Marcelo Gomes, een specialist op het gebied volksgezondheid, zei dat Kerstmis en Nieuwjaar wel behoorlijk gevierd worden onder de Brazilianen. “We ook hebben gemerkt dat Europa en Amerika het momenteel heel moeilijk hebben. We kunnen niet versoepelen en het risico lopen, nog moeilijkere momenten door te maken. Eindejaars festiviteiten kan COVID-19 nog meer ruimte bieden”, aldus Rodrigo Lacerda, technisch adviseur van de Nationale Raad van Gemeentelijke gezondheidssecretariaten. Marcelo Queiroga, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid zei recentelijk op een persconferentie, dat er geen risico zal ontstaan dat immunisatiemiddelen zoals de boosterdosis voor het grote publiek zullen ontbreken.

De regering heeft het interval tussen de tweede en de derde dosis, teruggebracht van zes naar vijf maanden.

“We hebben genoeg vaccindoses en er zal ook ervoor gezorgd worden, dat alle 38.000 basisgezondheidseenheden, bevoorraad zullen worden”, aldus Queiroga.