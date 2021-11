Drugsmaffia rekruteerde Surinamers voor cocaïnesmokkel via Frans-Guyana

“Het is een grootschalige operatie, het transport was zeer georganiseerd, sommige mensen stonden achter de rekrutering van ‘smokkelaars’ in Frans-Guyana”, verklaarde de president van de rechtbank in Rennes, bij de opening van het proces inzake cocaïnehandel, waarvoor 29 mensen moesten verschijnen. Deze 29 verdachten moeten voor de rechtbank van Rennes verschijnen, voor deze grootschalige cocaïnehandel, die twee jaar lang plaatsvond, en wel van 2018 en 2020 tussen Frans-Guyana en Frankrijk. In Frans-Guyana werden smokkelaars gerekruteerd om de drugs naar Orly te vervoeren.

Het proces is maandag aangevangen en duurt tot 26 november. De beklaagden, in de leeftijd van 23 tot 56 jaar, onder wie vijf vrouwen, verschijnen voor de gespecialiseerde interregionale jurisdictie (Jirs) van Rennes op beschuldiging van verwerving, bezit, vervoer, ongeoorloofd aanbieden of verkopen van verdovende middelen, invoersmokkel, deelname aan criminele verenigingen en dat staat vast voor zes van hen. De rechtbank heeft maandag de beschuldigingen tegen zes van hen onderzocht, waaronder die van een vrouw. Een jonge moeder met 6 kinderen. Deze beklaagden, rond de dertig jaar oud, komen uit het zuiden van Frans-Guyana of Suriname. Afgelegen dorpen, aan de Marowijnerivier, waar drugs worden doorgevoerd, vanuit Suriname. Sommigen spreken alleen sranantongo en werden door Frans-Guyanezen gerekruteerd om cocaïne naar Frankrijk te vervoeren. De smokkelaars werden “door een persoon opgewacht op de luchthaven van Orly bij Parijs, in het station van Rennes of in Hauts-de-France, voordat ze het product brachten naar Ille-et-Vilaine”, zei de openbare aanklager van Rennes donderdag in een verklaring.

Het geld voor de smokkel werd via Nederland voldaan alvorens men terugkeerde naar Suriname. Het onderzoek begon eind 2018 in Orgères (Ille-et-Vilaine) bij de woning van een der verdachten. De vervoerde cocaïne wordt geschat op 3 tot 5 kilo per week en dat gedurende een heel jaar. Gekocht voor minder dan 5 euro per gram in Suriname, werd de cocaïne tien keer dit bedrag doorverkocht in Frankrijk.

60.000 euro besparing in negen trips

De drugs werden in bolletjes ingeslikt de zogeheten “eieren”of “olijven”, die elk 10 tot 11 gram wegen. Een van de beklaagden, Jacenco, vertelde dat hij tussen januari 2019 en januari 2020 reeds negen trips had gemaakt, alvorens hij werd gearresteerd. Hij kon tot 86 eieren binnenkrijgen, of totaal bijna een kilo drugs. Hij kreeg voor elke reis tussen 6.500 en 7.000 euro betaald. Hij vertelde ook dat de inname van cocaïne bolletjes “tussen de drie en vijf uur” duurde. “Ik slikte frisdrank, cola, om de inname te bevorderen, en ook twee pillen tegen constipatie ervoor en erna”, zei hij. “Van tijd tot tijd heb ik nog pijn in de keel en in de buik, braken van bloed en bolletjes die eruit komen”, vertelde hij en specificeerde dat het uitpoepen ook pijnlijk was. Met het ingezamelde geld kocht hij kleding en schoenen.

Aanhoudingen in januari 2020 in Rennes, Frans Guyana en Hauts-de-France

De verdachten werden na een onderzoek van twee jaar gearresteerd in januari 2020 in Rennes, Frans Guyana en Hauts-de-France.

Een operatie waarbij ongeveer 300 gendarmes werden gemobiliseerd. Bij deze aangelegenheid werd 100.000 euro in beslag genomen, evenals bijna 5 kilo cocaïne. De verdachten worden ook gezien als verschillende netwerkhoofden, en zij riskeren 10 tot 20 jaar cel.

De Franse douane vordert een boete van 1,84 miljoen euro.

Bron: https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/proces-a-rennes-d-un-vaste-trafic-de-cocaine-les-mules-etaient-recrutees-en-guyane-2335639.html