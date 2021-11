Buschauffeur zonder rijbewijs staande gehouden door ANRS

Wetsdienaren van de afdeling Automatische Nummerplaten en Registratie Systeem (ANRS) zijn op vrijdag 12 november opgetreden tegen lijnbuschauffeurs, die de verkeersregels niet naleven in het verkeer. Eén chauffeur werd op het Latourproject op heterdaad betrapt, toen hij bij de doorstroming van het verkeer tijdens het ochtendspitsuur, onnodig het verkeer belemmerde. De leden van de voornoemde afdeling hebben toen geprobeerd de chauffeur staande te houden, maar deze negeerde echter het bevel en reed door. Het gelukte de wetsdienaren de verkeersovertreder toch staande te houden. Bij navraag naar de bescheiden van het voertuig, kon de man geen rijbewijs en een verzekeringsbewijs tonen aan de politie. Hem werd ook voorgehouden dat het overige verkeer ernstig last had ondervonden van zijn rijgedrag. Aan hem werd een proces-verbaal opgelegd met de eerdergenoemde overtredingen. De eigenaar van de bus moet zich ter verificatie met een geldige busvergunning aanmelden bij TCT. De politie doet een dringend beroep op verkeersdeelnemers zich aan de verkeersregels te houden. Ook moeten zij ervoor zorgdragen dat hun zaken rakende het voertuig, in orde zijn.