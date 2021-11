Guyana olie-inkomsten overtreffen half miljard USD

Op 31 oktober 2021 groeide het Natural Resources Fund (NRF) van Guyana tot 534 miljoen dollar. Dat blijkt uit een maandelijks rapport van het oliefonds dat is opgesteld door het ministerie van Financiën (MoF). Het laatst gerapporteerde cijfer in de NRF was US$436 miljoen, wat betekent dat Guyana US$80,4 miljoen ontving voor de laatste olielift van één miljoen vaten aan Saudi Aramco-dochter Aramco Trading Limited (ATL). Volgens het financiële overzicht bedroeg het nettosaldo met royalty’s en rente US $ 111.342.541 zonder uitstroom van het fonds naar het geconsolideerde fonds. Voor 2021 wordt nog een olielift verwacht, wat een totaal van vijf liften voor het jaar maakt. Deze lift zal naar verluidt, over iets meer dan een week plaatsvinden. Bij de huidige Brent-olieprijs kan het land mogelijk ongeveer 80 miljoen dollar ontvangen voor deze export, waardoor de totale inkomsten in de NRF tegen het einde van het jaar ruim boven de 614 miljoen dollar uitkomen met royalty’s.

De regering is erop gebrand om geen van de oliefondsen in haar begrotingsconfiguraties op te nemen, omdat ze van mening is dat de wetten die de NRF beheersen, niet robuust genoeg zijn om haar te beschermen tegen wanbeheer en politieke inmenging. Daartoe ontving Guyana onlangs steun van een Ghanees team op hoog niveau over hoe verder te gaan met de NRF. Tijdens een ontmoeting met procureur-generaal Mohabir Anil Nandlall SC vorige week, gaf het team, dat werd geleid door de Chief Executive Officer (CEO) van Ghana’s National Gas Company (GNGC), de heer Benjamin Asante, ook steun aan de lokale inhoudswetgeving van Guyana en de $ 900 miljoen gas-naar-energiecentrale. De president van Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, is optimistisch dat de regering de NRF-wetgeving voor het einde van het jaar in de Nationale Assemblee zal behandelen. Eerder dit jaar, vertelde Ali, dat zijn regering de Noorse en Khazastani NRF-modellen, aan het onderzoeken was, zodat duidelijk werd, wat er in Guyana kon worden opgenomen. Het Noorse vermogensfonds werd opgericht in 1990, tijdens de diepste recessie van het Europese land in de naoorlogse periode. Op dat moment was het niet vanzelfsprekend dat het fonds veel in waarde zou winnen. De regering had in de daaropvolgende jaren begrotingstekorten en de eerste kapitaaloverdracht naar het fonds vond plaats in 1996 dat een netto begrotingsoverschot weerspiegelde. Vanaf dat moment begon de waarde van het fonds snel te stijgen. Hogere olie-inkomsten in de richting van 2000 leidden tot een roep om hogere uitgaven en als reactie op deze ontwikkeling werd een begrotingsregel ingesteld. Het doel was om de aardolie-inkomsten geleidelijk in de economie te faseren.

Ondertussen werd het fonds van Kazachstan in 2000 opgericht als een stabilisatie- en spaarmechanisme met twee doelen. Het vereist dat de depositoregels gedetailleerd zijn en vereist stortingen van olie- en gasinkomsten in het fonds, evenals de opbrengsten van de privatisering van staatseigendom van de mijnbouw-, productie- en landbouwsectoren. Intrekkingsregels zijn gedetailleerd, maar werden drie keer gewijzigd in zeven jaar. Hoewel er enkele beperkingen zijn aan het beleggingsrisico, beschikt de overheid over een aanzienlijke beoordelingsvrijheid bij het kiezen waar ze belegt. Vooral energie-analist Arthur Deakin van de regionale adviesgroep Americas Market Intelligence (AMI) heeft Guyana aangemoedigd om in de richting van het Noorse model te gaan, aangezien het volledig geïsoleerd is van politieke manipulatie.

Bron: Oilnow.gy