Caterpillar Inc. initieert pre-kwalificatie voor de Global Operator Challenge

Op zondag 7 november heeft de pre-kwalificatie plaatsgevonden voor de Global Operator Challenge geïnitieerd door Caterpillar Inc.

In Suriname werd dit grootse evenement uiteraard georganiseerd door de officiële Surinaamse dealer van Caterpillar, SURMAC. Vaardige operators van Caterpillar-machines, aangemeld door diverse bedrijven, hebben hun krachten gemeten om te strijden voor de titel Operator Champion 2022. De uiteindelijke winnaar zal Suriname volgend jaar vertegenwoordigen in Brazilië voor de Zuid-Amerikaanse titel.

In 2019 organiseerde SURMAC voor het eerst een SURMAC Operator Challenge. Het evenement werd enthousiast ontvangen. Dit jaar is er extra reden voor een Surinaams feestje. Caterpillar levert anno 2021 namelijk al 80 jaar zwaar materieel aan Suriname. Sinds 65 jaar gebeurt dit onder de naam CKC Machinehandel SURMAC N.V. Het SURMAC Education Center verzorgt daarbij operator trainingen voor de Caterpillar machines, met gebruik van simulatieapparatuur en een praktijkterrein. Inmiddels beschikken diverse Surinaamse bedrijven over ervaren operators die de machines professioneel en vaardig weten te bedienen. Ruim vijftig operators hadden zich dan ook aangemeld voor de challenge, waarvan ruim dertig uitverkorenen tijdens de eerste ronde hebben gestreden voor een plek in de top acht.

De huidige Surinaamse champion titel is in handen van operator Dennis Soemopawiro van het bedrijf Newmont. In maart 2022 kunnen de overige top zeven operators deze heer uitdagen en de uiteindelijke Operator Champion van Suriname zal ons volgend jaar november vertegenwoordigen in Brazilië, om zich een weg te graven naar de titel ‘The Best Latin American Operator of 2022’. In 2023 zal men strijden voor de wereldtitel in Las Vegas.

De eerste ronde van dit ‘zand opspattende gevecht’, vond plaats op het SURMAC trainingsterrein aan de Martin Luther Kingweg. SURMAC verzorgde de benodigde Caterpillar-machines, waarbij elke deelnemer, per onderdeel, eerlijkheidshalve gebruikmaakte van dezelfde machine.

Op het programma stonden twee challenge-onderdelen:

-CONTROL TO TEE – Met een track type tractor een hindernissen-parcours zo foutloos mogelijk afleggen.

-LITTLE HANG AND GO – Met een kleine compact track-loader verschillende objecten van A naar B brengen zonder ‘een balletje te droppen’.

De operators kregen vooraf de gelegenheid het parcours te bekijken. Als deelnemer moest je uiteraard behendig zijn en bekend met het equipment, maar daarnaast was het ook van belang goed uitgerust te zijn en safety-minded, met oog voor de omgeving.

“In maart gaan we het nog moeilijker maken want we willen goed voor de dag komen in Brazilië. Volgend jaar gaan we ook technologie erbij doen op de machine, zoals bijvoorbeeld grade control. Middels laserbeams kun je de diepte dan helemaal van te voren afstellen. Dat hoort er ook bij dus dat gaan we volgend jaar meenemen bij de laatste acht“, verklaart Surmac marketing manager Ruiz Simons.

Met de challenge heeft SURMAC de talenten en behendigheid van de operators laten zien. Zij werden in het zonnetje gezet en zijn als het ware de helden.