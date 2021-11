Van Trikt: ‘Bankdirecteuren CBvS hebben overal geparticipeerd’

In zijn laatste woord afgelopen dinsdag, heeft ex-governor Robert Gray van Trikt tegenover kantonrechter Maytrie Kuldipsingh kenbaar gemaakt, dat hij het erg teleurstellend vindt, dat de bankdirecteuren aangifte contra hem hebben gedaan, terwijl ze overal hebben geparticipeerd. Van Trikt verduidelijkte in zijn laatste woord, dat alle contracten/ overeenkomsten altijd eerst werden gescreend door de afdeling juridische zaken, waar Faranaaz Hausil de leiding had. Deze documenten gingen volgens de ex-governor na goedkeuring van de afdeling Legal, naar de bankdirecteuren, waar de Raad van Commissarissen ook de hoogte van was en daarna kwamen de stukken bij het secretariaat van de governor om te tekenen. Volgens Van Trikt, waren de bankdirecteuren en het ministerie van Financien van alles op de hoogte en dat is ook aangehaald in het rapport Kroll, waarin ook de verklaringen van het bedrijf Clairfield zitten. In de bijlage van het Kroll rapport worden de bezoeken bevestigd en wie de aanwezigen waren tijdens deze bezoeken. “Eerste contacten met ministerie van Financiën; de voorbereiding en voorstelling van onze pitch aan het volledige directiecomité van de CBVS, overleg en rapportering tijdens de uitvoering van de opdrachten met Mw. Joy Ten Berge van het Ministerie van Financiën en een team van een 15 tal mensen bij de CBVS onder leiding van mw. Hausil. De meetings bij de CBVS werden onder meer bijgewoond door verschillende directeuren van de bank en staffers, te wetende heer Soehawan (TREASURY), mevrouw Patterson (internationale relaties), mevrouw Tjon Kie Sim (research; Directoraat Monetaire en Economische aangelegenheden) en de heer Sankatsingh (Juridische Zaken)”, aldus de verklaring van Clairfield. In het rapport Kroll staat de verklaring van Clairfield. “Origineel werd het contract getekend in naam en voor rekening van het ministerie van Financiën, maar uiteindelijk werden we verplicht door de heer Hoefdraad in een contract voor de CBvS.”

“Het is dan ook tot mijn stomme verbazing wanneer ik de woorden: aanzienlijk en absurd hoge bedragen genoemd zie worden in de aangifte en de dagvaarding. Wanneer ook nog blijkt dat vergelijkende offertes niet worden afgegeven bij het onderzoek van het advocatenkantoor, of bij de politie, of bij het OM, zelfs wanneer ik bij mijn verhoor bij de rechter-commissaris persoonlijk aan het Openbaar Ministerie vraag om de vergelijkende offertes op te vragen. De vervolging heeft mij aangegeven dit te hebben gedaan bij Hausil, echter zonder resultaat. Vandaar mijn bedenkingen over de kwaliteit van het onderzoek. De vergelijkende offertes zijn bewust achtergehouden door Hausil en als gevolg daarvan is het resultaat van het onderzoek beïnvloed door de huisadvocaat van de regeringscommissaris. Echter plaats ik ook vraagtekens bij het onderzoek van het advocatenkantoor, aangezien ze niet naar deze gegevens gevraagd of gezocht hebben, noch een financiële instantie, zoals de CLAD, geraadpleegd hebben”, aldus Van Trikt. Hij zegt, dat het benaderen van de CLAD immers ook een vereiste is volgens de comptabiliteitswet. Ter vergelijking verwijst hij naar de CLAD onderzoeken bij de SPSB, ‘s Lands hospitaal, EBS en TELESUR.