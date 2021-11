Gajadien wil complete doorlichting politie en douane

Asiskoemar Gajadien, fractieleider van de VHP in DNA, is van mening dat er een doorlichting moet komen bij de politie en douane. Gajadien zegt dat de oppositie klaagt over de inlichtingen en de opleidingen die niet plaatsvinden, maar dat we al van twee lichtingen weten dat er gerommeld wordt met toelatingen. “Er zijn voorbeelden, waarbij mensen een scheve schaats hebben gereden en toch zijn toegelaten. Ik denk dat wij strakker moeten zijn en dat de derde opleiding niet kan komen, omdat er nog steeds mensen zijn die in de selectiecriteria zijn opgenomen, die niet daar thuis zouden moeten horen. Als het niet zo lukt dan vragen we aan de regering op te treden en de mensen die weggehaald moeten worden, weg te halen. Er moet plaatsgemaakt worden voor integere personen”, stelt Gajadien.

Over de misstanden bij de douane zegt hij dat hij binnenkort zal uitkomen met een aantal zaken dat misgaat bij de douane. “Ik heb niet zomaar gezegd, dat we een corrupt systeem bij de douane hebben en dat weet iedereen. Het is overbekend en ik heb dat ook geïllustreerd”, geeft Gajadien aan. Tijdens DNA-vergadering van afgelopen maandag had de parlementariër gezegd dat USD 2.000 tjuku per container betaald moet worden, het gaat hierbij om USD 50 miljoen dat de importeurs voor 25.000 containers moeten uitgeven. “Ik praat dan nog niet over exporten en importen vanuit Zanderij, waar er ook flink geknoeid wordt.

Daar kom ik nog op terug, maar deze USD 50 miljoen wordt door de samenleving opgebracht”, stelt Gajadien.

Hij roept de regering op het systeem aan te passen, zodat niemand tjuku hoeft te betalen. Volgens hem moet de regering desnoods overstappen naar een flat rate, waarbij de regering wel minder zal krijgen, maar dat de samenleving minder zal moeten opbrengen, vooral gezien de huidige wereldinflatie. “Want niet alleen containerkosten, maar ook grondstoffen worden duurder. Niet alleen kleding en voedingswaren, maar ook bouwmaterialen worden duurder, dus het gaat om een wereldinflatie. We moete snel systemen doorvoeren om ervoor te zorgen dat de samenleving er beter van wordt”, zegt Gajadien. De verbeteringen van de afgelopen jaren hebben volgens hem niet gewerkt.

Hij haalt aan dat er ook gerommeld wordt met cementprijzen en hoe importeurs instaat waren bijvoorbeeld vrachtprijzen op te geven omdat ze hun eigen boot beheren. Gajadien is van mening dat de importeurs daarmee overdrijven, omdat zij aan de ene kant vrijstelling hebben van invoerrechten, maar aan de andere kant de vracht opvoeren, waardoor men het product duurder aan de samenleving kan verkopen. Dit terwijl er andere bedrijven zijn die een duurdere vracht betalen, niet invoerrechtenvrij importeren, maar toch bijna goedkoper zijn dan personen die invoerrechtenvrij importeren. “Al met al. Er is werk voor de belastingdienst om dit soort onderzoeken goed in te stellen om zo de samenleving te helpen”, aldus Gajadien.