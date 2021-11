Leerjaar 9 gaat van start in Sipaliwini

Gisteren en vandaag is een aantal leerkrachten afgereisd naar het binnenland om leerjaar 9 op maandag 15 november aan te vangen. De leerkrachten reizen af naar de volgende nieuwe clustergebieden:

*Drietabbetje

*Grantatai

*Goejaba

*Godo

*Dan

*Gaakaba

*Ligorio

Deze leraren zullen samen werken met hun collega’s in de stad die ook leerjaar 9 verzorgen.

Voor hun vertrek hadden ze een meeting met de staf van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) die belast is met de ontwikkeling in het binnenland (Task Force Binnenland). Tijdens deze gelegenheid sprak minister Marie Levens ze toe en bedankte de aanwezige leraren voor hun welwillendheid om innovatief onderwijs te verzorgen. Leerjaar 9 is in de overige districten reeds aangevangen.