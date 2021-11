Poging tot diefstal Cessna 210 te Zorg & Hoop

Geen Security op vliegveld

Criminelen hebben afgelopen zondag getracht om een Cessna 210 te stelen op het vliegveld te Zorg en Hoop. De ondernemer B. zegt in gesprek met de redactie, dat de dieven hebben geprobeerd het vliegtuig te starten, maar vanwege een ingebouwde safety, is het hun niet gelukt. Deze poging tot verduistering gebeurde zondagavond en de ondernemer kwam er pas maandagochtend achter, toen hij merkte dat iemand had gerommeld aan het mechanisme. “ Er is geen security guard meer aanwezig op het vliegveld, de aanwezige slagboom functioneert ook niet, terwijl het vliegveld behoort tot een gecontroleerd gebied. Het is niet de eerste keer, dat er gewoon een vliegtuig is verdwenen van het vliegveld Zorg & Hoop. De politie is maandag op de hoogte gesteld en heeft rapport opgemaakt, maar gezien er geen beveiliging is hebben criminelen vrijspel op dit vliegveld. Ooit was volgens de ondernemer beloofd door president Chandrikapersad Santokhi, dat het vliegveld te Zorg &Hoop weer goed bewaakt zou worden en de controle opgevoerd, maar tot op heden is er niets gebeurd”. Ik weet dat mijn vliegtuig zeer gewild is bij de onderwereld, want het kan lange afstanden afleggen. Nu zal ik ervoor zorgen dat het ze nooit zal lukken”, aldus de ondernemer. Suriname heeft geen vliegtuig radar installatie, dit werd ook bevestigd door verschillende ondernemers. Zij zeggen, dat alle landen, inclusief onze buurlanden voorzien zijn van een radarsysteem, waar je duidelijk op de website van “flight tracking” kan zien, waar vliegtuigen zijn. “ Alleen Suriname heeft geen radarsysteem om te kunnen nagaan waar onze vliegtuigen naar toe vliegen en niemand doet er wat aan, om het systeem wakker te schudden. Dit geeft criminelen de gelegenheid, hun activiteiten straffeloos te ontplooien, want er is toch geen controle waar alle vliegtuigen naar toe gaan. Ook voor de vliegtuigen die op de Johan Adolf Pengel luchthaven landen, is er geen controle”, aldus de ondernemer.