VERSOEPELINGEN EN DE GEVAREN

We zitten nu al bijna twintig maanden temidden van een Covid-19 pandemie, en hebben zelfs nu ook te maken met een Deltavariant, die in de afgelopen weken vele honderden besmettingen heeft opgeleverd en wij daarenboven slechts in de maand oktober 209 langenoten aan deze vreselijke ziekte hebben verloren. Het hoeft geen uitvoerig betoog, aan te geven dat we te maken hebben met een vierde Covid-19 golf, waar we nog zeker niet uit zijn geraakt, al zijn er wél tekenen dat het aantal besmettingen ietwat aan het dalen is . De overheid heeft de taak ons allemaal te beschermen dat de zaak niet helemaal uit de hand loopt en is dus genoodzaakt, niet teveel teugels te laten vieren, zoals men dat wél in Nederland heeft gedaan en daar nu de wrange vruchten van plukt. De demissionaire regering van premier Rutte is nu genoodzaakt wederom op de rem te gaan staan, en heeft bijvoorbeeld de mond en neuskapplicht wederom ingevoerd voor supermarkten, winkels, musea en andere gelegenheden. Men is veel te snel overgegaan tot het toestaan van grote feestelijke evenementen, en daardoor lopen nu de covid-19 besmettingen razendsnel op. Virologen en andere wetenschappers uit de medische sector zijn dan ook zeer gebelgd over het beleid dat de regering Rutte op dit vlak heeft gevoerd. Ziekenhuizen en IC’s lopen nu weer vol en dat had men volgens de wetenschappers kunnen voorkomen, als men binnen het kabinet Rutte bepaalde goede adviezen, had opgevolgd. Ook hier hunkeren velen naar verdere versoepeling, omdat men het zat is niet naar behoren te kunnen functioneren en weer beter en sneller te verdienen. Daar is alle begrip voor, omdat het zeker zo is, dat er vreselijke verliezen werden en worden geleden. Voor de horeca is de maat vol en men wenst snelle verandering, omdat voor veel bedrijven faillissement dreigt. Er zijn horecaondernemingen die zeker zouden kunnen functioneren met inachtneming van de door de overheid gepropageerde protocollen. Als Casino’s met aircoruimten open mogen, waarom de restaurants met volledige toepassing van de protocollen niet? Het wordt daarom de hoogste tijd dat de overheid deze zaak zeer nauwkeurig gaat bekijken en werkt aan oplossingsmodellen voor deze sector. Waar de regering en in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid zeker niet aan moet beginnen, is toestemming geven voor het feesten op kleine en grotere schaal, want daar bevinden zich de besmettingshaarden. Ook dient de overheid veel intensiever over te gaan tot het uitvoeren van controles op de naleving van de door haar ingestelde maatregelen in de strijd tegen Covid-19.