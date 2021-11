Fernandes Bottling betreedt alcoholmarkt met introductie biermerken

Na 82 jaar de Surinaamse markt voorzien te hebben van softdrinks en andere non-alcoholische dranken, breidt Fernandes Bottling Company per november 2021 haar productportfolio uit met producten in het alcoholsegment, en wel met de biermerken Presidente en Beck’s.

Fernandes Bottling Company is sinds kort de officiële vertegenwoordiger van twee biermerken in Suriname: het in St. Vincent en Dominicaanse Republiek geproduceerde Presidente en het in Bremen, Duitsland geproduceerde Beck’s .

Deze uitbreiding van het portfolio met producten buiten het non-alcoholisch drankensegment, is onderdeel van de lange termijn visie die het bedrijf heeft als het gaat om het worden van een Total Beverage Company. Dit houdt in, dat er meer opties aan het portfolio zullen worden toegevoegd, waardoor consumenten kunnen genieten van producten die ze willen, in de verpakkingen die bij hun levensstijl passen.

De strategie van Total Beverage Company zal meer innovatie mogelijk maken, nieuwe merken in Suriname introduceren en consumenten keuze bieden Presidente (330ml) is vanaf 1 november te verkrijgen bij diverse supermarkten en horecabedrijven. De consumentenadviesprijs voor Presidente is gesteld op SRD24,- p/fles van 330ml. Beck’s zal vanaf volgende week verkrijgbaar zijn met een consumentenadviesprijs van SRD25,- per fles van 275ml. Beide merken zullen tevens in de groothandel te vinden zijn in verpakkingen van 24 flessen per doos.