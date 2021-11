Mathoera: ‘Personenverkeer reguleren door duidelijke regels toe te passen’

Minister Krishna Mathoera van Defensie verklaarde gisteren tijdens een persconferentie dat de grensbewaking vanaf het begin van de COVID-19 pandemie, een groot probleem is geweest en dat zal ze volgens haar ook blijven. Volgens Mathoera, komt het door de sterke verbondenheid die de Surinaamse en Franse gemeenschappen in het oosten met elkaar hebben. De “binnenlandse oorlog” heeft volgens Mathoera ook een grote rol gespeeld, waardoor Surinamers werden opgevangen in Frans-Guyana. “Niet alleen Defensie, maar de regering heeft de verantwoordelijkheid, breed beleid te ontwikkelen, hoe we het verkeer tussen Suriname en Frans-Guyana, zowel het personen- als goederenverkeer gaan reguleren”, aldus Mathoera. Het is volgens de bewindsvrouwe, niet mogelijk zaken gewoon te verbieden en er op te treden. “Omdat er kinderen van ons in Frans-Guyana op school gaan”, benadrukte Mathoera. Volgens haar, zal er getracht moeten worden beter te communiceren en te discussiëren, door veel meer mensen erbij te betrekken om zo een goed beleid te ontwikkelen, van hoe deze kwestie gereguleerd kan worden. “De grenscontrole, is Defensie mee belast, maar het personenverkeer moet eerst gereguleerd worden, door duidelijke regels toe te passen”, aldus Mathoera.

Criminaliteit

Mathoera vertelde voorts, dat er ook bij de inventarisatie van de oevergebieden geconstateerd werd, dat er heel veel illegale houtkap plaatsvindt. “Defensie zal daar ook op in moeten spelen, door meer aanwezigheid te tonen. De komende maanden zullen we meer aanwezigheid van militairen zien, door ze in het binnenland te laten trainen”, zei Mathoera. Zij is van mening, dat de illegale activiteiten dan ontmoedigd kunnen worden. Mathoera haalde vervolgens aan, dat er ook vastgesteld is, dat er heel veel criminele handelingen in de kustvlakte als ook het binnenland plaatsvinden. “Dat moeten we gaan verminderen. Voor wat de kustvlakte betreft, zal er binnenkort gestart worden met de uitvoering van surveillance, door de politie te ondersteunen met vier surveillance auto’s”, aldus Mathoera. Ze verduidelijkte wel, dat Defensie niet belast is met de handhaving, en ook niet de uitvoering zal doen. Het zal alleen als preventief aanwezig zijn.

Jungletrainingen

Onlangs heeft Defensie, een intentieverklaring getekend met de defensieminister van Nederland. “Een deel van de Nederlandse strijdkrachten dat onlangs aanwezig was in Suriname, de voorbereidingen treffen op de jungletrainingen die gepland staan voor het tweede kwartaal van volgend jaar”, onthulde Mathoera. Echter is Mathoera nog niet zeker, hoeveel personen deel zullen nemen aan de jungletraining, omdat er daarover nog geen informatie uitgewisseld is.

Ook de exacte data van de trainingen zijn volgens Mathoera nog niet bekend. “De missies die hier zijn geweest, zijn komen waarnemen of we aan alle randvoorwaarden voldoen, die ook meer te maken hebben met als er iets gebeurt, de wettelijke regelingen in Nederland, binnen welke termijn en tijd, er hulp kan worden geboden, etc.”, zei Mathoera.

Ze zei, dat de samenwerkingsovereenkomst over de jungletrainingen, goedgekeurd is door de Raad van Ministers, en de staatsraad. “Ze is voorts door de president verzonden naar De Nationale Assemblee. We hopen op een spoedige behandeling en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland”, aldus Mathoera.