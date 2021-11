Grote druk op afsprakensysteem Schengenvisum

Het Schengenvisumproces heeft sinds maart 2020 lange tijd grotendeels stil gelegen door COVID-19 en het daardoor afgekondigde EU-inreisverbod. Op dit moment is het EU-inreisverbod nog steeds van kracht en kunnen enkel mensen die vallen binnen enkele uitzonderingscategorieën visa aanvragen. Sinds 1 juli 2021 behoren ook mensen die volledig zijn gevaccineerd tot deze uitzonderingscategorie. Sinds dat moment in juli start Nederland het visumproces gefaseerd op, waarbij periodiek het aantal aanvragen dat wereldwijd in behandeling genomen kan worden, wordt verhoogd.

VFS Global

Voor het indienen van visumaanvragen maakt Nederland wereldwijd veelal gebruik van externe dienstverleners. In Suriname is dat VFS Global. De beoordeling van de visumaanvragen gebeurt echter in Nederland, op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verantwoordelijke afdeling bepaalt aan de hand van verschillende factoren waaronder, de beschikbare verwerkingscapaciteit in Nederland, het aantal aanvragen dat op de verschillende locaties in de wereld in behandeling genomen kan worden. VFS Global is dus niet bevoegd om hier zelf een besluit over te nemen. Ten aanzien van de lange wachttijden voor een afspraak om een aanvraag voor een Schengenvisum in te dienen bij VFS Global, heeft de woordvoerder van de Nederlandse ambassade, Pieter de Vries verteld, hoe het allemaal in elkaar zit en heeft naar aanleiding van de huidige situatie een uitleg gegeven aan de redactie van de krant.

Meer tijd dan vóór COVID

De verwerkingscapaciteit in Nederland wordt momenteel uitgebreid door technische aanpassingen en de inhuur van extra personeel, maar wordt gelijktijdig negatief beïnvloed door COVID-maatregelen.

Ook kost het beoordelen van iedere aanvraag momenteel meer tijd dan vóór COVID, omdat voor alle visumaanvragen moet worden bepaald of zij vallen binnen een uitzonderingscategorie van het EU-inreisverbod. “Helaas staat door deze situatie in meerdere landen op dit moment druk op het afsprakensysteem van de externe dienstverleners en zijn lange wachttijden ontstaan. Dat geldt zeker ook voor Suriname. Er worden verschillende maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, maar dat gaat helaas niet van de ene op de andere dag”.

Tot slot laten de Nederlandse autoriteiten weten, dat mensen die zeer urgent naar Nederland moeten, bijvoorbeeld voor urgente medische behandeling of een overlijdensgeval van een eerstegraads familielid in Nederland, op korte termijn een afspraak kunnen krijgen. Hiervoor kunnen zij zich met duidelijke uitleg en onderbouwing van hun situatie per e-mail melden bij VFS Global.