SLM introduceert spaarplan om ticket in 4 termijnen af te lossen

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vanaf gisteren een spaarplan geïntroduceerd, waarbij alle bewoners van ons land die graag op vakantie willen en daarvoor kunnen sparen. Volgens Paul de Haan, CEO van de SLM, kan een ieder gebruik maken van dit nieuw product. “ Bij het SLM spaarplan, betaal je je ticket in 4 termijnen zonder extra kosten. We gaan binnenkort ook meer vliegen en daarbij hebben wij alle vertrouwen dat het weer goed komt met de SLM”, aldus De Haan. Dit spaarplan biedt de mogelijkheid om te reizen vanuit Paramaribo naar alle SLM-destinaties en de betaling van een ticket geschiedt in 4 renteloze termijnen. Bij elk spaarplan kunnen maximaal 8 personen zich opgeven; Het jaarplan mag een looptijd hebben van maximaal 365 dagen en minimaal 120 dagen voor vertrek. De eerste 100 spaarplanreizigers krijgen van de SLM een extra ruimbagage gratis.