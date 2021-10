Marktaandeel banken neemt af ten gunste van geldverzendkantoren

De naar Suriname overgemaakte bedragen door tussenkomst van de geldverzendkantoren zijn overwegend klein (enkele honderden USD of 50- 200 Euro), en de ontvangers zijn veelal de sociaal zwakkeren in Suriname. Uit data verkregen van de CBvS, wordt duidelijk dat er in 2018 een instroom was aan geld van US$ 100,310,000.-. In 2019 nam dit bedrag af tot US$ 96,299,000.-. Bijna 69% van de totale instroom is afkomstig uit Nederland, omdat het grootste deel van de Surinaamse diaspora zich daar bevindt. Daarna volgt de Verenigde Staten van Amerika met 9.52%. De belangrijkste kanalen die gebruikt worden voor geldverzendingen naar het buitenland (uitstroom), zijn banken en geldverzendkantoren, die allen onder toezicht staan van de CBvS. “De indruk bestaat dat het marktaandeel van commerciële banken afneemt, ten gunste van de geldverzendkantoren. De terugloop van het marktaandeel van de banken heeft vooral te maken met informatie die men moet verzamelen vanwege compliance (administratieve rompslomp). De geldverzendingen vanuit Suriname naar het buitenland vinden vooral plaats door in Suriname werkzame buitenlanders, waaronder Brazilianen, Chinezen, Haïtianen, Cubanen en andere Latijns-Amerikanen. De indruk bestaat, dat de omvang toeneemt vanwege de groei van de populatie Cubanen en Venezolanen”, aldus de bevindingen uit het NRA- rapport. Er is volgens de NRA ook een groot alternatief circuit inzake geldverzendingen. Het rapport stelt, dat de omvang daarvan ruwweg geschat wordt op ongeveer de helft van de formele markt. “De informele kanalen, die in het bijzonder door de Brazilianen en Chinezen woonachtig in Suriname worden gebruikt, dienen nog helder in beeld te worden gebracht. Er liggen hier wel compliance risico’s die goed in kaart moeten worden gebracht. Het grootste deel van de instroom is in Euro’s en van de uitstroom in USD. Dat is begrijpelijk, omdat het leeuwendeel van de instroom komt uit Nederland, een Euroland. Bij de uitstroom speelt de dominante positie van de USD in de wereld een rol”, concludeert de NRA.