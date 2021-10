SWM verhoogt tarieven per 1 november

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij(SWM) zal per 1 november haar tarieven aanpassen. Dit is volgens de leiding noodzakelijk omdat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn voor het bedrijf en reeds zijn achterhaald. Volgens de SWM heeft dit geresulteerd in achterstallig onderhoud en zal op korte termijn een uitbreiding moeten volgen van het waternet. Het besluit voor de verhoging, werd afgelopen woensdag genomen tijdens een regeringsvergadering.

Volgens de SWM zijn de nieuwe tarieven vastgesteld op een basistarief van SRD 18,47 per kubieke meter water, hetgeen gelijk is aan de kostprijs voor de productie van een kubieke meter water. Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen, in verband met een kortingenstelsel, gebaseerd zijn op het sociaaleconomisch beleid van de regering. Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten.

De waterrekening komt voortaan tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meters water (m³), vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor die tariefgroep. Het minimaal te betalen bedrag is gesteld op SRD 25. Vanuit de regering is bepaald, zoveel mogelijk rekening te houden met de lagere inkomens. Voor het bedrijfsleven, zoals carwashes zullen andere tarieven gelden. Eveneens met de zorginstellingen en scholen zal er volgens de regering rekening worden gehouden.