Alle sectoren in Suriname kennen enige vorm illegaliteit

Informele sector in Suriname minimaal 54% van BBP in 2020

“Alle sectoren in Suriname kennen enige vorm van illegaliteit, informaliteit of niet-waarneembaar zijn voor het bevoegd gezag. De ondergrondse NOE (Non-Observed Economy ) activiteiten manifesteren zich in Suriname voornamelijk in de goud-, hout- (vooral houtkap), visserij- en rijstsector. Dit zijn allemaal exportsectoren. Eerder uitgevoerde studies laten zien, dat de gemiddelde NOE tussen 35-45% was van het BBP voor de periode 1990-2012”, staat er vermeld in het NRA-rapport. De reële groei van de informele economie ten opzichte van de totale economie is duidelijk te zien uit de gemaakte actuele schattingen van de NRA, waar is gebleken dat de informele sector in Suriname minimaal 54% was in 2020 en de projectie voor 2025 is gelijk aan 75% van het BBP.

Wetgeving

Volgens de NRA, dient de bestaande wetgeving ten aanzien van het in beslag nemen en confisqueren van goederen zodanig gewijzigd te worden, dat goederen doeltreffend en onmiddellijk als provisionele maatregel in beslag genomen en geconfisqueerd kunnen worden, waar die zich ook mochten bevinden (al dan niet onder een derde), wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen, financiering van terrorisme, proliferatie (van wapens van massadestructie) en corruptie. Het advies dat wordt gegeven door de NRA in een dergelijke zaak, dat wanneer het gaat om, opbrengsten afkomstig uit witwassen, of gebruikte instrumenten bedoeld voor gebruik in ML of gronddelicten waarbij eigendom uit de opbrengsten van, of gebruikt in, of bedoeld of toegewezen voor gebruik bij de financiering van terrorisme, terroristische daden of terroristische organisaties of eigendom van overeenkomstige waarde, een deugdelijk beheers mechanisme moet gereguleerd worden voor het beheer van in beslaggenomen goederen.

Juridisch kader

Verder stelt de NRA, dat de Belastingwetgeving dringend gemoderniseerd moet worden. “Het opzetten van een speciale unit met belasting- en douanerecherche met financieel forensische deskundigheid (zoals de FIOD in Nederland) is noodzakelijk. Er moeten hervormingen komen van het juridisch kader om ook de tekortkomingen met betrekking tot preventieve maatregelen, aan te pakken: onder meer met betrekking tot verplichte risicobeoordeling, deugdelijke Customer Due Dilligence (CDD), Politiek Prominente Personen (PEP) definiëring en Enhanced Customer Due Dilligence (ECDD), Suspicious Transaction Reporting (STR), procedures bij hoge risico’s, verplichte interne controlemechanismen. Hiervoor is de ontwikkeling van een juridisch kader voor Non-Profit Organizations (NPO’s), waar identificatie van relevante subgroepen van NPO’s, en de aard van dreigingen voor en door NPO’s essentieel is. Verder moet er conform FATF-aanbeveling een juridisch AML/CFT kader ontwikkeld worden.

Ongebruikelijke transactie

Het NRA-rapport stelt, dat de wijziging van de Wet MOT terzake de invoering van de verplichting tot melding van een poging tot een ongebruikelijke transactie, waarbij ook wordt verplicht dat een registratie wordt bijgehouden van personen die geweigerd zijn geworden. “Deze data dienen als bron voor beleid, voor aanscherping van andere niet AML/CTF wetgeving, die betrekking heeft op de totstandkoming, inrichting en registratie van rechtspersonen, teneinde het AML/CTF beleid in Suriname in lijn te brengen met de FATF-aanbeveling.

UBO-register

Het gaat vooral om de aanpassing van de Handelsregisterwet, zodat alle rechtsvormen worden ingeschreven (nu is dat beperkt), zodat er sprake is van één centraal registratiepunt c.q. register van alle rechtspersonen. Daarom is het volgens de NRA nodig, dat de sancties worden aangescherpt in de Handelsregisterwet, het Wetboek van Koophandel en de Wet Coöperatieve Verenigingen terzake het updaten van de informatie. En daarbij is de verdere aanscherping van het Wetboek van Koophandel terzake het verhandelen van aandelen en definitief uitbannen van certificaten aan toonder geadviseerd, omdat die nu nog kunnen worden uitgegeven wegens het verbod op toonderaandelen. Ook de controle hierop verdient aanscherping en kan door Introductie van een elektronisch en publiek toegankelijk centraal aandeelhoudersregister, alsook een register voor directie voerenden is noodzakelijk. “De introductie van een elektronisch en publiek toegankelijk UBO-register is eveneens noodzakelijk. Het Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijke begunstigde) (UBO)-register, kan als een onderdeel van het Handelsregister worden aangemerkt, maar behoort alle informatie terzake de UBO correct en volledig te vermelden. Het UBO-register is bedoeld als hulpmiddel voor dienstverleners bij het doen van cliëntenonderzoek. Voor UBO’s kan wettelijk indicatief een percentage van meer dan 25% van aandelen, stemrechten of eigendomsbelang gehanteerd worden. Dit percentage is slechts indicatief en betekent niet dat rechtssubjecten met minder dan 25% aandelen, stemrechten of eigendomsbelang niet als een UBO aangemerkt moeten worden. Indien deze rechtssubjecten op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap in de onderneming hebben bijvoorbeeld op basis van contractuele betrekkingen dan behoren zij eveneens als UBO te worden gekwalificeerd. Daarnaast is aanpassing van de fiscale wetgeving met anti-misbruikregelingen en afschrikwekkendere sancties ook vereist”, aldus de NRA.

Tot slot geeft de NRA aan, dat het geheel AML/CFT sanctie regime, verbeterd moet worden. “Sancties moeten tijdig kunnen worden toegepast en dienen binnen internationale standaarden als afschrikwekkend beschouwd te kunnen worden. Hervorming van het AML/CFT sanctieregime is daardoor vereist”.