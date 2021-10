NRA: Kans reëel dat politieke invloed onderzoek strafbare feiten beïnvloedt

Uit de werkgroep-sessies van de NRA is gebleken, dat de effectiviteit van de FIU beperkt is vanwege het ontbreken van een zelfstandige structuur bij de FIU en het ontbreken van transparante en doelmatige werkprocessen en procedures en onvolledige regelgeving. Het FIU kan verdachte meldingen die binnenkomen niet grondig onderzoeken. Het niet deugdelijk begeleiden van de onder de FIU vallende dienstverleners in het naleven van de Wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners. Er is een gebrek aan voldoende deskundigen bij de FIU”, concludeert het NRA-rapport.

Onafhankelijk

“De FIU opereert onafhankelijk in de dataverzameling, onderzoek en analyse en er kan van uitgegaan worden dat de FIU evenals het Openbaar Ministerie, vrij van politieke, overheids- of welke invloed dan ook, haar taken uitvoert. Uit de besprekingen in de werkgroepen is niet naar voren gekomen, dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van afhankelijkheid en politieke bemoeienis. Het besluit om verder onderzoek te doen in een verdachte case en eventuele vervolging ligt bij de Procureur-Generaal (PG). Nader onderzoek kan ook overgenomen worden door het Korps Politie Suriname, doch alleen in opdracht van de PG. Ten aanzien van verzoeken uit het buitenland is toestemming van de PG nodig. De FIU rapporteert conform de wet aan de PG”, aldus de NRA.

Politieke invloed

Met betrekking tot de capaciteit en middelen voor onderzoeken naar financiële criminaliteit, is in de NRA komen vast te staan dat er sprake is van zware onderbezetting en afwezigheid van procedures om parallelle financiële onderzoeken uit te voeren door onderzoeksautoriteiten, het ontbreken van een regeling om bij een vermoeden van een ML- en TF-misdrijf op voorhand tegoeden en bezittingen te bevriezen alvorens de vervolging wordt gestart, evenals het ontbreken van statistieken. “Over de integriteit en onafhankelijkheid van financiële criminaliteit onderzoekers, is de kans reëel aanwezig dat (politieke) invloed wordt aangewend om onderzoek naar predicaat strafbare feiten, te beïnvloeden. Nadere informatie over de aanpak van ML/TF gronddelicten is niet verkregen van het Openbaar Ministerie”, aldus de NRA.

Afhankelijk van de overheid

Over de capaciteit en middelen voor vervolgingen van financiële criminaliteit, valt op te merken, dat naast het ontbreken van een specifieke rechter of officier voor ML/TF casussen, er nog beperkingen zijn in de verzorgingsstructuur. Er is een grote mate van afhankelijkheid van de overheid voor budget en er zijn geen fulltime deskundigen beschikbaar. In het kader van de integriteit en onafhankelijkheid van aanklagers van financiële criminaliteit, kan niet met zekerheid worden bepaald, dat de vervolging van witwassen zonder inmenging van politieke en sociale druk plaatsvindt. Uit de werkgroepen blijkt echter dat het niet ondenkbaar is dat (politieke) invloed wordt aangewend om vervolging te beïnvloeden.