Consumentenprijzen met 1.3% gestegen

Consumentenkring maakt zich zorgen

Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn de consumentenprijzen op maandbasis in september 2021 ten opzichte van augustus 2021 gemiddeld met 1.3% gestegen. Het betreft de prijzen opgenomen van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.Vergelijken we september 2021 met september 2020 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 69.5% gestegen. De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. De Consumentenkring (CK) maakt zich zorgen over de steeds toenemende prijzen voor levensonderhoud, alsook de stijgende prijzen voor de vaste lasten. Deze stijgende kosten oefenen volgens de CK een zware druk op het bestedingspatroon van de consumenten.

“De minst daadkrachtigen zien door het bos de bomen niet meer alsook het verlies van banen door de economische crisis in het land in acht wordt genomen.

Een concreet transparant actieplan van de overheid ontbreekt als het gaat om het verbeteren van onze economie door middel van productie en export”, zegt de CK in een persbericht. Kijkend naar het bestedingsgedrag van de overheid en haar prioriteiten vraagt de CK zich af, of de regering wel het beste voor ons land wil en daadwerkelijk Suriname tot ontwikkeling wil brengen. Ook vraagt hij zich af of de prijscontroledienst nog bestaat of als hij nog bestaat maar inactief is. “Belangrijk is te begrijpen, dat als er niet wordt ingegrepen om mechanismen in positie te brengen die het stimuleren van prijsverlaging moeten inspireren, de handelaren straks ook geen bestaan meer zullen hebben. Immers de consument kan niet uitgeven wat hij niet heeft. En andere factoren zullen de kop opsteken, die wij liever als natie niet wensen”, aldus de CK. De CPI wordt vaak “index voor de kosten van levensonderhoud” (COL) genoemd, maar dat is niet geheel juist, aangezien in een COL substituties onder meer als gevolg van veranderingen in relatieve prijzen en in smaak WEL en in CPI NIET worden meegenomen. Er zitten 316 items in Suriname’s CPI pakket en prijsopnames worden verricht in Paramaribo & Wanica (bij circa 170 meetpunten), Nickerie inclusief Wageningen (bij circa 115 meetpunten), Coronie & Saramacca (bij circa 105 meetpunten), Commewijne (bij circa 120 meetpunten) en in Para (bij circa 120 meetpunten) bij een totaal van circa 630 meetpunten.