Nieuwe variant van coronavirus in Nederland, Duitsland en Marokko

De luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc hebben in een verklaring gesteld dat er besloten is het vliegverkeer tussen Marokko, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd stop te zetten. Dit besluit is genomen, nadat geconstateerd werd, nóg een besmettelijkere variant van het coronavirus is geconstateerd in deze landen. De nieuwe versie van de Deltavariant, die voorlopig officieel de naam AY.4.2 heeft gekregen, is voor Marokko de reden om rechtstreeks vliegverkeer uit Engeland, Nederland en Duitsland te stoppen.

De nieuwe variant van het Deltavirus, die momenteel vooral in Engeland is gedetecteerd, lijkt voor 10 procent meer besmettingen zorg te dragen. Sommige gezondheidsdeskundigen hebben aanwijzingen, dat de variant 10 tot 15 procent besmettelijker is dan de nu wereldwijd dominante Deltavariant.

Volgens de Engelse professor Francois Balloux, hoofd van het University College London’s Genetics Institute, dat er onderzoek naar doet, is er geen reden voor paniek, omdat het verschil tussen de originele Deltavariant en de oorspronkelijke Alphavariant waar de coronacrisis mee begonnen is veel groter was. De vrees is wel de effectiviteit van de vaccins tegen AY 4.2. minder is, hetgeen zou betekenen dat er een nog grotere druk op de zorg komt dan die er reeds was. In Nederland werd bevestigd, dat de nieuwe variant ook daar is geconstateerd. Deze wordt echter nog niet als een zorgelijke variant gezien door de WereldGezondheidsorganisatie (WHO).