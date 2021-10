Aanhouding in 400 kilo drugszaak rechtmatig getoetst

Persvoorlichter bij het Openbaar Ministerie, Maritza Bob, zegt tegenover ABC Online Nieuws, dat de rechter-commissaris (RC), de aanhouding in de zaak waarbij er bijkans 400 kilo cocaïne werd onderschept op een adres aan de Smaragdstraat, op 19 oktober rechtmatig heeft getoetst.

De verdachten die hiermee in verband zijn gebracht, zijn volgens Bob, in verzekering gesteld. Bob geeft aan, dat er nog steeds een beperking van vrij verkeer is tussen de verdachten en hun raadslieden. Het onderzoek is in volle gang, maar in het belang van het onderzoek kunnen er geen details worden vrijgegeven.

‘’Indien er andere zaken zijn die de samenleving wel zou moeten weten, zal het Openbaar ministerie de samenleving daarvan op de hoogte stellen”, zei Bob. In deze zaak zijn reeds drie personen aangehouden: Santana S. (31), Ruben Peiter (oud-politiecommissaris en inspecteur van politie) en Dennis Esajas (beveiligingsman van vicepresident Ronnie Brunswijk). De aanhouding van Peiter en Esajas is met 30 dagen verlengd.