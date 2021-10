AZP-personeel in actie, koopkrachtversterking nog niet uitbetaald

Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), was vanmorgen wederom in een actie. Het personeel heeft de beloofde koopkrachtversterking van SRD 700 nog steeds niet ontvangen. Ambtenaren hebben deze koopkrachtversterking reeds ontvangen in september. De bond blijft in beraad tot de koopkrachtversterking is uitbetaald. Dit betekent dat er van 07.00 tot 15.00 uur niet gewerkt zal worden. Dit besluit is vanmorgen genomen. Indien de koopkrachtversterking vrijdag niet is uitbetaald, zullen de acties verscherpt worden.