Ramdin: ‘Ik ben fel tegen de avondklok’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zegt dat wij mogen verwachten dat bedrijven, instanties e.a., ertoe over zullen gaan personeel/bezoekers te vragen een vaccinatiebewijs te tonen bij binnenkomst. Zijn ministerie heeft naar aanleiding hiervan een heel protocol opgesteld, om alles uit te leggen aan de personeelsleden die nog niet gevaccineerd zijn. “De regering zal binnenkort een besluit nemen, dat er tot 15 november een overgangsperiode wordt ingebouwd, waarbij de mensen de gelegenheid krijgen om zich te vaccineren en na 15 november gaan de vaccinatiecontroles worden opgevoerd. Dat wil zeggen dat eetgelegenheden, marktlocaties enz., vaker controles zullen krijgen, zodat de regering kan voorkomen dat er meer mensen worden besmet op openbare plekken”, zei de minister afgelopen week aan De West. Ramdin is van mening dat de regering de mensen straft die volledig gevaccineerd zijn en goed gedrag tonen.

“Ik vind dat mensen die zijn gevaccineerd, gewoon op straat mogen op de feestdagen, zolang zij maar een bewijs hebben. Daarom heb ik de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, ook gevraagd wat de ontwikkelingen zijn binnen het Outbreak Management Team, want ik ben fel tegen de avondklok. Deze maatregel creëert illegaliteit, hoe meer je verbiedt, hoe meer men iets gaat doen. Voor wat mij betreft, mag de avondklok eruit”, benadrukt Ramdin.

Vaccinatie op de werkvloer

“Er waren eerst geen uitspraken gedaan door de International Labor Organization (ILO), over het beleid of werknemers wel of niet gevaccineerd moeten zijn op de werkvloer. Nu heeft de ILO wel gezegd, dat landen voor zichzelf moeten bepalen hoe zij deze situatie willen aanpakken. Op basis van de oude ILO-conventies zou je niet mogen verplichten, maar gezien de nieuwe situatie mogen landen zelf bepalen, hoe zij dat willen implementeren en hoe de samenleving het zal interpreteren. Zo werkt het internationaal en niet andersom, want het is de nationale wetgeving die uiteindelijk gaat moeten resulteren in internationale wetgeving. Op dit moment moeten landen zelf bepalen”, aldus minister Ramdin. Daarom wordt er nu al gevraagd bij de verschillende ministeries en op het Kabinet van de President, om een vaccinatiebewijs te tonen bij binnenkomst. “Ik heb eerder hier op mijn ministerie gezegd tijdens een vergadering met alle coalitieleden en ministers, dat vanaf maandag 4 oktober er één week gedoogtijd wordt gegeven. Vanaf maandag 11 oktober worden zij die niet gevaccineerd zijn, gevraagd weg te gaan, of je DNA- lid bent of niet. Deze regel geldt voor iedereen”, aldus Ramdin. Hij is van mening dat regeringsfunctionarissen uit hoofde van hun functie, het juiste voorbeeld moeten geven. ‘’Het is nu tijd dat we duidelijk stellen, wat het beleid is. Het wordt tijd, dat we mensen duidelijk meedelen wat er verwacht wordt en niemand wordt uitgezonderd. Het heeft te maken met het feit dat we elkaar willen beschermen, wat is daar verkeerd aan”, benadrukt Ramdin.

door Gladys Findlay