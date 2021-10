Emmastraat Albina ondergaat naamsverandering: Olton Willem van Genderen Boulevard

Een van de belangrijke wegen in Albina, de Emmastraat, heeft een naamsverandering ondergaan en heet thans de Olton Willem van Genderen Boulevard. Van Genderen is oud-partijraadsvoorzitter van de NPS geweest. De huldiging van het nieuwe straatnaambord werd bijgewoond door vicepresident Ronnie Brunswijk, assembleevoorzitter Marinus Bee, toppers van de NPS, PL-voorzitter Paul Somohardjo en andere hoogwaardigheidsbekleders. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zei in zijn toespraak dat hij trots is, omdat Van Genderen zijn stempel op de partij heeft gedrukt met de activiteiten die hij heeft uitgevoerd in zijn politieke carrière. ‘’Hij is een ware NPS’er’’, aldus Rusland.

Volgens hem heeft de politieke carrière van Van Genderen niet alleen grote impact op de NPS, maar op heel politiek Suriname. “Als NPS’er ben ik trots op deze NPS’er en sta volledig achter de vernoeming. Mensen vragen waarom straatnamen veranderd worden. Ik ben ook één van die mensen, omdat bepaalde straten een bepaalde geschiedenis hebben waarmee we rekening moeten houden. Maar in dit geval van de Emmastraat, sta ik volledig daarachter, omdat we niet alleen de verdiensten van Van Genderen hebben gezien voor het district Marowijne, maar ook omdat er andere straten zijn in Suriname die de naam Emmastraat dragen”, zei Rusland.

De NPS werd opgericht in 1946 en in 1947 komt Van Genderen in contact met één van de propagandisten van de NPS van die tijd. Hij introduceerde Van Genderen aan de toenmalige NPS-voorzitter Johan Adolf Pengel, die meteen onder de indruk was van hem. “Dit was in zijn voordeel, omdat hij kon meegaan in de structuren van de NPS. Als jongeman liep hij mee met de structuren en propagandisten en in 1958 wordt hij schaduwkandidaat samen met Ensberg. Ensberg werd minister en dat was de intrede van Van Genderen binnen de Staten van Suriname”, vertelde Rusland over Van Genderen.

Vanaf toen tot 1980, heeft Van Genderen vijf keer verkiezingen voor de NPS gewonnen in Marowijne. Van Genderen sprak vloeiend Aukaans en andere talen. Vanwege zijn danstalent vond hij ook ingang bij de bewoners en werd hij ‘’de koning van Marowijne’’ genoemd. In 1967-1969 was hij voorzitter van het parlement. Tussen 1969-1973 was hij fractieleider van de NPS in de Staten van Suriname, waarna hij minister werd. De staatsgreep bracht een einde aan het tempo waarmee Van Genderen naar de politieke top steeg. “Tussen 1980 en 1987 zat hij een hele tijd opgesloten om pas in 1983 vrij te komen, waarna hij zich vestigde bij zijn kinderen in Nederland om tot rust te komen. In 1985 keerde hij terug en ondersteunde weer actief de NPS, maar op de achtergrond”, aldus Rusland.

-door Priscilla Kia-