‘Vaccinatieplicht kan averechts werken’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vindt, dat de regering meer in de richting wenst te gaan van mensen motiveren te gaan vaccineren, dan verplichten. “ Een vaccinatieplicht kan namelijk averechts werken”, aldus Ramadhin. Op de vraag waarom werkgevers geen mensen meer aannemen, die niet zijn gevaccineerd, zei de minister: “In de zorg hebben we dat ook al, dat nieuwe mensen alleen worden aangenomen, als zij volledig zijn gevaccineerd. Bij verschillende instanties is het ook al zo, dat je alleen toegang krijgt wanneer je kan aantonen, dat je volledig bent gevaccineerd”, aldus de minister. We zitten momenteel op een vaccinatiegraad van 40% van mensen die volledig zijn gevaccineerd. “ Dit percentage is uit zichzelf gekomen om te vaccineren en er wordt gevraagd of het beleid op een “saka fasi” kan worden gebracht, maar het gebeurt al, want in andere landen worden niet gevaccineerden ook niet meer geholpen in de ziekenhuizen. Wij zijn nog “saka fasi”, omdat wij tot nu toe, rekening houden met het sociale aspect”, aldus Ramadhin.

Volgens Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19 is het wettig verplichten van burgers om zich te vaccineren, niet nodig.

Hij is van mening, dat als we voldoende informatie geven en de vragen kunnen beantwoorden die zorgen voor twijfels bij de mensen, er veel mensen zonder dwang gemotiveerd zullen zijn, zich te vaccineren. “ Er heerst nog te veel onduidelijkheid en er is een aanzienlijke hoeveelheid verkeerde informatie daarbuiten. Het is onze taak om daarop in te spelen en de juiste informatie te delen”, aldus Asin tegenover De West. In de afgelopen weken is een behoorlijke toename geconstateerd van personen die zich hebben laten vaccineren tegen het dodelijke virus. Asin is van mening, dat er geen politiek bedreven moet worden met het onderwerp, want dagelijks zijn er nog te veel mensen die het slachtoffer worden van dit virus. Hij heeft er alle vertrouwen in, dat de huidige manier van werken met behulp van de campagne die er gevoerd wordt voldoende informatie wordt verschaft. Het animo om te vaccineren neemt behoorlijk toe, zegt Asin en wij hebben nu het moment om ervoor te zorgen, dat mensen goed geïnformeerd worden, zodat zij vrijwillig hun keuze kunnen maken.