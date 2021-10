22 december uitspraak Kromosoeto

Kromosoeto: ‘429 dagen geleden is mij mijn vrijheid ontnomen’

De strafzaak tegen de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, werd gisteren bij de kantonrechter voortgezet. Hierbij voerde Kromosoeto zijn laatste woord. Kromosoeto en zijn raadslieden Benito Pick en Richard Tjon A Joe, geloven nog steeds in zijn onschuld en zien geen reden dat hij langer in detentie verkeert. Ook tijdens het laatste woord hebben de raadslieden voor vrijspraak van Kromosoeto gepleit. De raadslieden blijven bij hun standpunt, dat Kromosoeto slechts zijn adviezen heeft gegeven, en nimmer het oogmerk had, de staat te benadelen. De advocaten benadrukkten, dat ze zich niet kunnen vinden in de bevindingen van het Openbaar Ministerie (OM). Zowel Pick als Tjon A Joe pleitte voor vrijspraak van hun cliënt.

“Vandaag is het precies 429 dagen geleden, dat mij mijn vrijheid is ontnomen.

Een periode van verdriet voor mij, verdriet voor mijn gezin, verdriet voor mijn familie, verdriet voor mijn vrienden, verdriet voor mijn geliefden. Ik geloof in mijn onschuld, en vraag ik u, mij in vrijheid te stellen. Ik heb slechts mijn bijdrage en adviezen geleverd aan het bestuurlijke van het land. Die heb ik vol trots mogen uitvoeren. Daarom dat ik de opdrachten van de Staat Suriname zo goed en zo snel mogelijk uitgevoerd. Als u mij vraagt, hoe het leven in de cellenhuizen is, zal mijn advies zijn, nooit daarin te belanden”, aldus Kromosoeto tegenover rechter Maytrie Kuldipsingh. Hij vroeg vrijspraak aan de magistraat vanwege vermeende zijn onschuld en namens zijn gezin en familie, omdat hij de enige kostwinner is. Kromosoeto benadrukte tot slot, dat hij slechts een email heeft verzonden, en kan daarom niet snappen dat hij als brein achter de tenlasteleggingen bestempeld wordt.

Strafpleiter Tjon A Joe benadrukte, dat indien niet gebleken is dat Kromosoeto het oogmerk had zichzelf te bevoordelen, er dan niets anders rest de vrijspraak voor zijn cliënt. Ook advocaat Pick voerde aan, dat het geven van adviezen en delen van ideeën, niet strafbaar is, dus schijnt er geen reden te zijn, dat Kromosoeto langer aangehouden blijft. ‘’Kromosoeto is geen medepleger, hij heeft slechts zijn adviezen gegeven”, pleitte Pick. Tjon A Joe zei, dat het OM duidelijk moet motiveren, wat de rol van zijn cliënt is geweest binnen de aangehaalde criminele organisatie. Beide raadslieden hebben gepleit voor vrijspraak en het niet ontvankelijk verklaren van het OM. Op 22 december zal de rechter uitspraak doen in deze zaak. Eerder was er tegen Kromosoeto 5 jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van SRD 150.000 of 12 maanden hechtenis, geëist.