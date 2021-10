Sprake van mensenrechtenschending in strafzaak Van Trikt

Al langer dan twintig maanden zit ex-governor Robert-Gray van Trikt, in detentie. Zijn strafzaak die betrekking heeft op ernstige benadeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is reeds een paar keer voorgegaan bij rechter Maytrie Kuldipsingh en de officier van het Hof van Justitie, Cynthia Klein. De moeder van Van Trikt, Lilian Ferrier, beroept zich op relevante artikelen uit de mensenrechtenverdragen. Zij heeft tevens vorig jaar december een artikel geschreven in het kader van deze strafzaak. “We zijn inmiddels tien maanden verder en tot nu toe zijn er geen harde bewijzen naar voren gekomen die rechtvaardigen, waarom Robert wordt behandeld als een zware crimineel”, aldus Ferrier.

Anti- corruptiewet

“De rechter beroept zich op de Anti-corruptiewet van 2017 en ook op het Anti-corruptieverdrag van 2003, echter heeft Suriname dit verdrag noch getekend, noch geratificeerd. Met betrekking tot de Anti-corruptiewet, behoort er een Anti-corruptiecommissie te zijn met duidelijk omschreven taken die het Openbaar Ministerie (OM) adviseert. Echter is deze commissie ook nog niet ingesteld.

In augustus 2020 is de AG door de president benoemd als voorzitter van een commissie om de Anti-corruptiecommissie samen te stellen. Hiervoor zijn zes maanden uitgetrokken. De vraag is dan: Waarop beroept de rechter zich als ze de indicatoren van de Anti-corruptiewet toetst? Door wie zijn deze geformuleerd en zijn ze ooit gepubliceerd teneinde wettig van kracht te zijn?”, aldus Ferrier in december 2020.

Op welke wijze zijn de mensenrechten van toepassing geweest c.q. geschonden bij de aanhouding en vervolging van Robert-Gray van Trikt, ex- governor CBvS?

Ferrier: “Op 6 februari 2020 geeft de ex-governor gehoor aan de oproep om zich aan te melden voor verhoor als getuige/verdachte door de politie, afdeling Fraude. Dit nadat de CBvS middels een aangifte van het advocatenkantoor Naarendorp, een verzoek had ingediend bij het OM tot het vervolgen van de ex-governor. Op die morgen mocht zijn advocaat geen contact met hem hebben en werd hij zonder opgaaf van reden ingesloten. Niemand wist waar hij naartoe werd gebracht. Het OM beval een totaal contactverbod aanvankelijk voor acht dagen, dat werd vervolgens nog eens verlengd met acht dagen. De familie en de advocaten bleven in grote onzekerheid met betrekking tot zijn veiligheid, gezondheid en psychische gesteldheid. De advocaten gingen in beroep bij het hof tegen deze beslissing van het OM en dat werd teruggefloten, waardoor het contactverbod werd opgeheven.”

BUPO-verdrag

Volgens Ferrier zijn de rechten van een arrestant, beklaagde en gevangene, het belangrijkste het recht op een eerlijke rechtszaak. “Het verdrag verbiedt willekeurige arrestatie. Ze verplicht tot onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak en het recht voor onschuldig te worden gehouden tot schuld is bewezen. Het Verdrag Inzake Burger en Politieke Rechten van de Mens (IVBPR) ofwel het BUPO-verdrag, wordt naast het verloop van deze zaak gelegd”, zegt Ferrier. Hierbij zijn vooral van belang de volgende artikelen: