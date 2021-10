Strafrechtelijke vervolging met vergaande gevolgen voor stropers

Stropers van schildpadeieren (krapé-eieren), riskeren vanaf heden enorme gevolgen. De waarnemend procureur-generaal (PG), Garcia Paragsingh, zei tijdens de aanvang van het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie, dat personen die door de politie worden aangehouden met krapé-eieren in hun bezit, voor de rechter zullen moeten verschijnen. Volgens Paragsingh maken door de jaren heen steeds meer mensen zich schuldig aan het rapen van schildpadeieren. ‘’Ze konden dan heel makkelijk ervan afkomen door een boete ter plekke te betalen’’, zei Paragsingh. Vanaf nu dienen personen die zich aan dit delict schuldig maken, voor de rechter te verschijnen. Het hof wil een einde maken aan milieucriminaliteit.

Ondersteuner van Proctect our Biodiversity Suriname (Probios), Angelic del Castilho, is ontzettend blij dat er voornemens zijn om milieucriminaliteit aan te pakken. Del Castilho zegt tegenover de krant, dat er Snelrecht moeten worden toegepast bij het strafrechtelijk vervolgen van milieucriminelen. ‘’Ik ben ontzettend blij dat men niet meer met een simpele boete er vanaf komt. De bescherming van het milieu is belangrijker dan men denkt. We hebben gezien dat boetes opleggen, waarschuwen en patrouilleren niet voldoende is, dus hoop ik dat rechtsvervolging wel de juiste tool is”, aldus Del Castilho. Volgens haar zal het geen effect hebben, als de zaken jaren duren alvorens er een uitspraak komt.

Stropers van krapé-eieren kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar opgelegd krijgen. Volgens het hof wordt er met deze nieuwe maatregel getracht daders te ontmoedigen. Echter is Del Castilho het niet volledig eens met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. ‘’We snappen dat de straf van de daad afhangt, maar zes jaar lijkt voor bepaalde mensen niet voldoende. Vooral als het gaat om de mensen die constant betrapt worden op het stropen van schildpadeieren, voor hen zou de straf zwaarder moeten zijn.” Del Castilho stelt voor, dat er dusdanige straffen worden gegeven, dat mensen ontmoedigd worden de eieren te stropen. ‘’Ze moeten het eens afleren”, aldus Del Castilho.