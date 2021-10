Frans-Guyana voert gedoogbeleid bij vaccinatie Surinamers

Joly roept Surinamers op te vaccineren tegen COVID-19

De Franse autoriteiten in Frans-Guyana voeren een gedoogbeleid met betrekking tot het vaccineren van personen uit de buurlanden. De scheidende Franse ambassadeur Antoine Joly, zegt in gesprek met De West, dat er dagelijks tientallen mensen de oversteek maken vanuit Albina. ‘’Hetzij legaal of illegaal’’, aldus Joly. Volgens de ambassadeur laten zij zich in het ziekenhuis te Saint Laurent vaccineren tegen COVID-19, waarna zij weer vertrekken. “Dit aantal wordt gewoon toegevoegd aan het vaccinatiepercentage van Frans-Guyana. Dat wil zeggen dat de cijfers van het aantal gevaccineerden in Suriname en Frans-Guyana niet accuraat zijn, want dan zou het percentage van Suriname hoger moeten liggen dan wat het nu is en dat van het buurland lager”, aldus Joly.

Vaccineren

De vaccinatiegraad van Frans-Guyana is momenteel rond de 32 procent en die van Suriname 36 procent (volledig gevaccineerden). De vaccinatiebereidheid is in de afgelopen periode drastisch toegenomen, omdat er vanwege de toename van het aantal besmettingen, vrees is ontstaan binnen de samenleving.

Ook verwacht men dat na deze lading vaccins, er eventueel betaald zal moeten worden voor een covid-vaccin, gezien het dan niet meer zal gaan om gedoneerde vaccins, maar een bestelling waarvoor de Staat zal moeten betalen. Volgens Joly, is vaccinatie de enige uitweg om uit deze crisis te komen. Hij roept eenieder op om zich te laten vaccineren. “Wie nog twijfels heeft of niet beschikt over de juiste informatie, kan die alsnog opvragen’’, zegt Joly.

Minimaal 25 mensen

De redactie heeft uit betrouwbare bron vanuit Frans-Guyana vernomen, dat er dagelijks minimaal 25 mensen vanuit Suriname c.q. Albina, de oversteek maken om zich te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. De Franse autoriteiten in Suriname hebben begin dit jaar hun landgenoten die woonachtig zijn in Suriname, opgeroepen zich te laten vaccineren in Frans-Guyana. Om in aanmerking te komen, moesten zij zich vooraf registreren bij een vertegenwoordiger van de Franse ambassade in Suriname. Ook was men verplicht een negatieve COVID-19-test van minder dan 72 uur bij het oversteken van de grens te tonen.