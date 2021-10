Sewdien: ‘Zaken zijn besproken, geen beloftes gedaan’

Regering werkt met Surinaamse wetgeving

Onlangs werd vooral in de Guyanese media gemeld, dat de Guyanese vicepresident (VP) Bharrat Jagdeo, een commissie benoemd heeft, die verantwoordelijk moet zijn voor het selecteren van 150 vissers. Volgens Jagdeo, zullen deze vissers naar Suriname gaan om een vergunning aan te vragen om in de wateren van Suriname te kunnen vissen. Minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, stelde gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, verbaasd te zijn dat Jagdeo vissers opgeroepen heeft zich te laten registreren. “Wij hebben geen enkele belofte gedaan. We kunnen altijd zeggen dat we een bepaalde zaak zullen bekijken, maar in diplomatieke zin, weten we niet of het uitgevoerd zal of kan worden”, aldus de bewindsman.

Sewdien vertelde, dat de Guyanese regering recentelijk heeft geconstateerd dat heel wat Guyanese vissers, in het oostelijk deel van ons ons land vissen met vergunningen die uitgegeven zijn op naam van personen die zelf niet vissen. “Hierdoor kan geconcludeerd worden, dat vergunningen doorverhuurd worden aan andere vissers”, stelde Sewdien. Vervolgens zei hij, dat de Guyanese regering gevraagd heeft of het mogelijk is, dat die tussenpersonen uitgeschakeld worden, en dat de vergunningen rechtstreeks verstrekt kunnen worden aan de Guyanese vissers die meestal in Frans Guyana opereren.

Sewdien verduidelijkte, dat volgens de Surinaamse wetgeving, er niet zomaar aan buitenlanders, vergunningen kunnen worden verstrekt, omdat zij ten eerste hier niet ingeschreven zijn. Buitenlanders moeten volgens Sewdien, voor een vergunningsverlenging ook jaarlijks een vrij van belasting indienen. Vervolgens moet hun boot in het scheepvaartregister van de Maritieme Autoriteit geregistreerd staan. Daarenboven moeten de boten hier gekeurd worden. “De boten zijn verplicht hun vis hier in Suriname aan te landen. Echter ben ik me er bewust van, dat zij daarin niet kunnen voorzien”, benadrukte Sewdien.

Hij zei voorts dat alle geconstateerde problemen bekend zijn, omdat er ook bij het laatste bezoek aan Guyana besloten is, dat de ministers van Suriname en Guyana zich hierover moeten buigen. Aan de hand van de deeleisen welke de regering gesteld heeft, zullen de Guyanese vissers volgens Sewdien, echter nog niet in staat zijn, hieraan te voldoen. “Als zij andere bedoelingen hebben, dan wat wij tot nu toe hebben afgesproken en wat onze wetgeving toelaat, zullen ze van een koude kermis thuis komen”, aldus Sewdien.