Gecombineerde oplossing voor commercialiseren aardgas Guyana-Suriname

De CEO van TotalEnergies, Patrick Pouyanne, zei dat hoewel een snelle ontwikkeling van Surinaamse oliebronnen financieel wenselijk zou zijn, het een grote vraag blijft hoe het bijbehorende gas te valoriseren. Een gecombineerde oplossing voor het commercialiseren van het gas van Suriname en Guyana, zou daarom passend kunnen zijn. De Franse oliegigant heeft samen met partner Apache tot nu toe vier ontdekkingen gedaan in Block 58 – Maka Central, Sapakara, Kwaskwasi en Keskesi East-1. Bij een recente evaluatieboorcampagne in Keskesi East-1 werden niet-commerciële hoeveelheden koolwaterstoffen aangetroffen. Block 58 van Suriname omvat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel dat verder gaat dan de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan. Apache en TotalEnergies hebben ongeveer zeven verschillende speltypes geïdentificeerd en meer dan 50 potentiële spelers.

Aardgas

Offshore Guyana, de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil, heeft sinds 2015 ongeveer 25 ontdekkingen gedaan in het productieve Stabroek-blok met geschatte winbare hulpbronnen die nu zijn gekoppeld aan 10 miljard vaten olie-equivalent.

Exxon begon in december 2019 met de productie van olie in de Liza Phase 1-ontwikkeling, minder dan vijf jaar na de eerste grote ontdekking. TotalEnergies heeft gezegd dat het tegen het einde van het jaar zal kunnen bepalen of een aankondiging van de eerste commerciële ontwikkeling voor de kust van Suriname zal worden gedaan. “We zouden graag zo snel mogelijk een eerste olie-ontwikkeling willen lanceren om wat inkomsten te genereren, maar vandaag is het gasgehalte van wat we ontdekten vrij hoog, dus de vraag is wat we met dit aardgas doen. Er is misschien hetzelfde punt met Guyana. De binnenlandse markten zouden kunnen bestaan, maar zijn beperkt’, zei Pouyanne.

“We moeten blijven evalueren, onderzoeken, we hebben nog steeds zeer interessante doelen aan beide kanten, en ik hoop dat we eind 2022, een grote inventaris van al deze middelen hebben gemaakt en dan in staat zullen zijn om met de landen tot een oplossing te komen’’, zei hij. “TotalEnergies kan het gas op geen enkele manier affakkelen. We zullen een manier moeten vinden om het gas te valoriseren.” Guyana dat geen routinematig affakkelbeleid heeft, heeft een systeem ingevoerd voor betalingen voor boven bepaalde parameters afgefakkelde gas. Het land begint ook aan een ambitieus gas-naar-energieproject waarbij een eerste 50 miljoen standaard kubieke voet gas per dag zal worden geleid van de offshore Liza-ontwikkelingen naar faciliteiten op het land voor de opwekking van goedkope energie en andere toepassingen.

(Bron: Oilnow.gy)