Aanzienlijke daling visvangst Guyanese wateren

Chemische veranderingen in de kustwateren van Guyana, hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de garnalenproductie. Dat blijkt uit het halfjaarbericht 2021 van het Guyanese ministerie van Financiën. Volgens het rapport van de eerste zes maanden van 2021 is uit een evaluatie gebleken, dat de Guyanese vissers lagere vangstcijfers voor witbuikgarnalen en vinvis noteerden. Het rapport benadrukte ook dat in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, er een significante daling was in de productie van witbuikgarnalen en vinvis, met respectievelijk 75,5 procent en 26,3 procent. Er werd gesteld dat de aanzienlijke vermindering van de productie van witbuikgarnalen werd veroorzaakt door een verandering in het zoutgehalte van de kustwateren. Eerder dit jaar meldden Guyanese media, dat er talloze berichten zijn ontvangen over een snelle uitputting van vis in de wateren van Guyana. Er werd gemeld dat een aantal vissers de slechte regelgeving van de regering de schuld gaf van het verstrekken van te veel visvergunningen, waardoor de zee overvol raakte met vissersboten.

Terwijl anderen denken dat dit het gevolg kan zijn van de voortdurende exploratie, boring en productie van ruwe olie door ExxonMobil. Door de regering is er geen onafhankelijk onderzoek gepubliceerd over de effecten die de olie-operaties hebben op het zeeleven van het land.

Vis

Bovendien werd in het halfjaarverslag vermeld dat de daling van de productie van witbuikgarnalen en vinvis groter was dan de groei in de productie van seabob-garnalen, tonijn, garnalen en rode snapper. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde de totale vis- en garnalenproductie met respectievelijk 22,1 procent en 8 procent en op basis van de halfjaarlijkse prestaties van de sector wordt nu verwacht dat deze in 2021 met 0,5 procent zal dalen.

Tijdens de beoordeelde periode werd USD 121,7 miljoen van de USD 292,4 miljoen begroot voor de visserij-subsector uitgegeven en de productie van de visserijsector daalde met naar schatting 6,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de regering de National Fisherfolk Organization en de Parika and Meadow Bank Fisherman Cooperatives opnieuw gelanceerd. Er is ook training geweest in organisatorisch beheer en toezicht op financiële transacties en andere gegevens voor de visserij-industrie.

Het rapport vermeldde ook dat er een fokprogramma wordt ontwikkeld voor de inheemse soorten in het Satyadeow Sawh Aquaculture Station om Patwa, Lukanani en Hassar-vingerkuikens en slakkenjongen te leveren tegen gesubsidieerde kosten voor boeren. Verder werden de kanalen op de landingsplaatsen van No.66 Village en Albion ontzout om de verplaatsing van vissersvaartuigen te vergemakkelijken.

Daarnaast is een strategisch plan voor 2021-2026 opgesteld voor de ontwikkeling van de binnenvisserij en aquacultuur voltooid, en worden wijzigingen in de visserijwet 2002 om de binnenvisserij en een wetgevingskader voor aquacultuur op te nemen, opgesteld. In maart 2021 werd een aquacultuurcommissie opgericht om de strategische richting te geven aan de commercialisering van de aquacultuurindustrie en de voorbereiding van het aquacultuurmasterplan.

(Bron:kaieteurnewsonline)