Exxon doet nieuwe ontdekking in Guyana van 10 miljard vaten olie

ExxonMobil kondigde donderdag een nieuwe ontdekking aan bij de Cataback-1-put en verhoogde de schatting van de ontdekte winbare hulpbron voor het Stabroek-blok voor de kust van Guyana tot ongeveer 10 miljard olie-equivalent vaten. Cataback-1 brengt het totaal van belangrijke ontdekkingen op meer dan 20 binnen het Stabroek-blok. De Cataback-1-bron stuitte op 243 voet (74 meter) op hoogwaardige koolwaterstof houdende zandsteenreservoirs. De bron ligt ongeveer 6 kilometer ten oosten van Turbot-1 en werd door de Noble Tom Madden in 5.928 voet (1.807 meter) water geboord.

“Deze ontdekking draagt bij aan de hulpbronnen in het Turbot/Tripletail-gebied, waardoor het ontwikkelingsprojectpotentieel wordt vergroot”, zegt Mike Cousins, senior vicepresident van exploratie en nieuwe ondernemingen bij ExxonMobil. “Onze gepatenteerde technologieën, wereldwijde exploratie-ervaring en boorcapaciteiten blijven positieve resultaten opleveren in het Stabroek-blok, wat extra waarde zal genereren voor Guyana.” President van ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, zei dat recente ontdekkingen en lopende projecten blijven bijdragen aan de vooruitgang van de Guyanese economie. “Voor ons is het erg belangrijk dat de mensen van Guyana het voordeel voelen van niet alleen de inkomsten die worden gegenereerd uit de natuurlijke hulpbron, maar ook van de investeringsactiviteiten, de ontwikkelingsactiviteiten, het werk dat nodig is om de olie en gas te produceren. Je kijkt terug en ziet dat we sinds 2015 opmerkelijke vooruitgang hebben geboekt. Sinds die eerste ontdekking is er meer dan 500 miljoen dollar uitgegeven aan lokale bedrijven; meer dan 800 lokale bedrijven zijn betrokken bij de toeleveringsketen voor ons bedrijf.

Dit zijn belangrijke mijlpalen in een zeer korte tijd als je denkt aan de schaal van de industrie en wat er nodig is om vooruit te komen. En vergeet niet dat we tot nu toe maar één project hebben”, legt hij uit.

Met de komst van Liza Unity FPSO later dit jaar en de opstart in de eerste helft van 2022, verwacht ExxonMobil Guyana de huidige productiecapaciteit binnen het Stabroek-blok te vergroten, waardoor Guyana nog meer voordelen zal behalen. “Wat dat natuurlijk betekent, is dat we de inkomstenstroom naar de overheid bijna zullen verdrievoudigen, die meer geld zal hebben om te investeren, of het nu gaat om onderwijs, infrastructuur en andere projecten ten behoeve van alle mensen in Guyana”, voegde Routledge eraan toe. Hij benadrukte dat het gas-naar-energieproject aanzienlijk voordeel oplevert, waaronder de beschikbaarheid van honderden banen tijdens de bouwfase.

“We verwachten dat we volgend jaar in 2022 op het punt zullen komen van volledige financiering van dat project. De route voor de pijpleiding wordt voorbereid. Die loopt naar verschillende werken in het gebied van het landgoed in Wales, waar de elektriciteitscentrale wordt voorbereid, wat een ander deel van de scope is”, voegde hij eraan toe.

ExxonMobil Guyana zei dat zijn bijdrage aan de lokale economie verder gaat dan zijn operationele activiteiten en ook strategische gemeenschapsinvesteringen omvat, zoals het Greater Guyana Initiative (GGI), een programma van 20 miljard dollar dat gericht is op het opbouwen van capaciteit in verschillende sectoren. Er lopen nu al projecten met de Universiteit van Guyana, instellingen voor technisch beroepsonderwijs (TVET’s) en het Centre for Local Business Development, waarvan meer dan 3.000 individuen profiteren.

Het Stabroek-blok is 26.800 vierkante kilometer groot. ExxonMobil-filiaal Esso Exploration and Production Guyana Limited is de exploitant en heeft een belang van 45 procent in het Stabroek-blok. Hess Guyana Exploration Ltd. heeft een belang van 30 procent en CNOOC Petroleum Guyana Limited, een volledige dochteronderneming van CNOOC Limited, heeft een belang van 25 procent.

