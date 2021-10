50% korting op stroomrekening voor kwetsbare afnemers

De directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), Dave Abeleven, zegt in het radioprogramma ABC Actueel, dat begonnen is met het registreren van kwetsbare stroomverbruikers. Volgens Abeleven kan deze groep verbruikers in aanmerking komen voor 50 procent korting op de stroomrekening. ‘’In de subjectsubsidie is geregeld dat de kwetsbare afnemers in aanmerking kunnen komen voor een subsidie die gelijk is aan 50 procent op hun maandelijkse stroomrekening. Dit is allemaal vastgelegd in het staatsbesluit en de EAS is belast met het beheer van deze lijst.” Dit wil volgens Abeleven zeggen, dat de registratie van deze kwetsbare afnemers wordt opengesteld. De kwetsbare afnemers zijn niet-huishoudelijke afnemers, afnemers zonder winstoogmerk op sociaal-maatschappelijk gebied en afnemers die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

‘’Met de registratie wordt er een duidelijk beeld gecreëerd en weet men precies om wie het gaat. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat deze lijst openbaar wordt gemaakt.” De bestaande lijst werd volgens Abeleven, op den duur onoverzichtelijk. Inmiddels is de registratie gestart. ‘’Op de bestaande lijst staan namen van individuen, waarvan niet duidelijk is hoe ze op die lijst zijn beland. Aan bepaalde namen is geen duidelijk criteria gekoppeld, zoals die nu staan in het staatsbesluit”, zegt Abeleven. Iedereen die nu na registratie op de lijst komt te staan zal volgens Abeleven, voldoen aan de criteria zoals genoemd in het staatsbesluit. ‘’We willen een transparante lijst waarbij het duidelijk is wie wel voldoet aan de criteria zoals genoemd in het staatsbesluit.”