Toegang tot bepaalde sectoren alleen met vaccinatiebewijs

Conceptwet vaccinatie werknemers ingediend bij ministerie Arbeid

De regering is van plan aanstaande maandag 4 oktober, een definitief besluit te nemen betreffende verplichte controle op vaccinatie. De regering geeft aan, dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor de algemene volksgezondheid. Daarom zal de regering deze policy hanteren in het verhogen van de veiligheid voor de natie, op weg naar het nieuwe normaal. Op diverse ministeries, bij De Nationale Assemblee en op het Kabinet van de President, is er reeds een verhoogde controle op vaccinatie geïmplementeerd. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is dit al geruime tijd in de planning. “Het is niet anders, dan dat wij duidelijk stellen, dat wij niemand verplichten om te vaccineren, maar vanwege onze taak als overheid, moeten wij de gezondheid en de veiligheid van mensen waarborgen. Wij gaan hierdoor een intensievere controle hebben op vaccinatiebewijzen. Wij gaan niemand verplichten, maar indien je toegang wilt hebben tot bepaalde sectoren, moet je wel een vaccinatiebewijs overleggen.

Daarvoor is er natuurlijk eerst goed overleg nodig en consensus bij de regering en daarom zijn wij serieus aan het kijken om op zeer kortere termijn hiervoor een uitsluitsel te hebben en een advies om een besluit te nemen. Dit besluit is zeker niet vreemd en zal niet indruisen in de rechten van mensen, maar we moeten kijken naar het groter plaatje en de voordelen en of risico’s moeten goed afgewogen worden”, aldus Ramadhin.

De Wet Uitzonderingstoestand

Het afnemen van een sneltest voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde van deze plekken, is reeds in volle gang. De Wet Uitzonderingstoestand is hiervoor de basis. Met deze stap wil de regering de volksgezondheid maximaal garanderen, terwijl de economische en maatschappelijke processen zo veilig als mogelijk dienen voort te gaan. “Op steeds meer plekken is de veiligheid verhoogd, door de toegang tot deze plekken te koppelen aan vaccinatie, of het afnemen van sneltesten”, aldus de regering in een persbericht van de Communicatie Dienst Suriname.

Conceptwet

De regering geeft aan dat zij er alles aan zal doen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. “Werknemers moeten een veilige werkplek hebben. Ook moet de klant of afnemer van diensten zo goed als mogelijk worden beschermd. Internationaal gaat het beleid duidelijk richting intensiever testen en vaccineren.

Op nationaal niveau is door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd-zaken, de conceptwet rakende vaccinatie van werknemers, reeds ingediend”, aldus de regering. Er is een commissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van diverse werkarmen van de regering. Deze commissie zal een breed gedragen beleidsnota aanbieden aan de regering omtrent dit vraagstuk.