Ondernemers zullen verhoogde OB doorberekenen in prijzen

Omzetbelasting per 1 oktober naar 12%

De Wet Omzetbelasting (OB) is onlangs in augustus na hevige discussies in het parlement, met 29 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, gewijzigd. De wijziging houdt in dat de omzetbelasting voor goederen die lokaal geproduceerd worden, van 10 procent gebracht wordt naar 12 procent. De dienstensector die nu nog 8 procent OB betaalt, zal vanaf vrijdag 1 oktober, 12 procent OB betalen.

Bedrijven zullen hierdoor per ingaande 1 oktober de omzetbelasting van 12 procent moeten doorberekenen voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en voor het verrichten van diensten.

Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Deze belasting is indirect in de zin dat ze door een tussenpersoon wordt geïnd, de verkoper, die de belasting aan de uiteindelijke betaler doorrekent in de prijs.

De Belastingdienst meldt dat belastingplichtige ondernemers die belaste goederen leveren en belaste diensten verrichten, de reguliere aangiftebiljetten kunnen gebruiken voor het doen van de maandelijkse aangifte en betaling van de omzetbelasting. Voor kleine ondernemers is de vrijstelling van OB verhoogd van SRD 6.000 naar SRD 24.000 per jaar. Volgens de Belastingdienst, kunnen kleine ondernemers voor deze regeling in aanmerking komen door een verzoek bij de inspecteur van de omzetbelasting in te dienen. “Is uw omzet echt maximaal SRD 24.000 per jaar, dan kunt u dus vrijgesteld worden voor het doen van aangiften omzetbelasting”, aldus de Belastingdienst in een persbericht.