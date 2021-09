Volksgezondheid verzoekt SVZ covid-unit te openen

30 extra bedden voor covid-zorg

Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren een schrijven doen uitgaan aan de directie van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), waarin het ziekenhuis dringend wordt verzocht om per direct een covid-unit te openen. Suriname wordt al enige weken geteisterd door een vierde covid-golf, desondanks heeft het SVZ nog geen COVID-19-afdelingen opgestart. Het ministerie heeft samen met een team van juristen deze kwestie bekeken en gisteren heeft de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, bovengenoemd schrijven gericht aan SVZ-directeur Manoj Hindori.

In de brief wordt gesteld, dat het SVZ een algemene ziekenhuisvergunning van de overheid heeft, waarin staat dat de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand geen enkel ziekenhuis eigendunkelijk patiënten mag uitzonderen van opname en behandeling, laat staan wanneer er sprake is van een crisis in de gezondheidszorg, waarbij vele mensenlevens in gevaar zijn en meer nog, wanneer hun de zorg van het ziekenhuis wordt onthouden zonder dat er sprake is van overmacht.

Eerder zou het SVZ hebben aangegeven, een particulier ziekenhuis te zijn en derhalve zelf bepalen indien het gehoor geeft aan de oproep van de overheid. Het ministerie stelt in het schrijven dat dit geenszins het geval is en doet een dringend beroep op de directie van SVZ, een covid-unit te openen. Naar wij vernemen, gaat het om 30 bedden op afdeling 80 die ingezet kunnen worden voor covid-zorg. “De afgelopen tijd moet het personeel elke dag bij checkpoint KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) zitten puzzelen met een schema waar zij patiënten naar toe moeten sturen, terwijl we in hartje Paramaribo 30 bedden hebben die onbenut zijn”, aldus een ingewijde van het ministerie van Volksgezondheid.