Geen cash betalingen meer voor labonderzoek

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), bestaande uit Assuria, Parsasco en Self Reliance en de particuliere laboratoria, zijn sedert november 2020 onder meer met elkaar in onderhandeling over onderbouwde tarieven, op basis van gezonde economische principes. Het traject vlotte niet, omdat de nodig transparantie om te komen tot een gedegen calculatie een issue is gebleken, ondanks het feit dat er sinds 2020, een Wet op de Jaarrekening is. “In juli heeft de tegenpartij ons verwittigd, over te zullen gaan tot het vragen van betaling aan onze verzekerden. Wij zijn toen aan de slag gegaan met het uitwerken van een alternatieve dienstverlening, die inhield enerzijds restitueren van klanten die betalen en anderzijds een kosteloos alternatief via de ziekenhuizen. Recentelijk hebben deze particuliere laboratoria een akkoord bereikt met het SZF, waarbij ze zich akkoord hebben verklaard, voor aan lager tarief dan ons tarief die verzekerden zonder bijbetaling te helpen en dat vonden wij discriminatoir en hebben ons daarover uitgesproken. Kort daarna is er weer contact gehad over hervatting van de onderhandelingen”, al-dus de voorzitter van de Survam, Mario Merhai.

Akkoord bereikt

Burgers hoeven per heden geen cash meer te betalen voor hun labonderzoek. “Wij zijn nu overeengekomen, dat het tussentijds tarief dat in november tot stand was gekomen door het toen geldend tarief met 50% te verhogen nu te brengen naar het niveau van het tarief van november plus 60%, dus ongeveer 10% extra, t.o.v. wat reeds was overeengekomen. Dit onder de afspraak, dat wij weer gaan werken aan de vereiste kostprijsberekening. Ik ga ervan uit, dat zolang dat niet het geval is, er rust blijft op basis van dit nu overeengekomen tussentijdstarief en dat men niet weer plotseling geld gaat vragen aan onze mensen”, aldus Merhai.

Deze afspraak is gemaakt met alle zorgverzekeraars die lid zijn van de Survam.

Tot nu toe hebben de verzekeraars geen noemenswaardige daling gemerkt in het aantal labonderzoeken, omdat het veelal toch gaat om medisch noodzakelijk onderzoek. “Er zijn wel wat remmende factoren op dit moment, door covid is er minder overconsumptie van reguliere zorg, daardoor dus ook minder lab en een aantal mensen koos daarnaast vanwege de drempel van het betalen, om reguliere check-ups, even uit te stellen. Maar doordat wij het betaalde restitueren en ook de mogelijkheid van zonder betaling prikken er is bij de ziekenhuizen, is er voldoende continuïteit gecreëerd”, aldus Merhai.