Versoepeling voor samenleving bij 70% volledig gevaccineerden

Het streven van 70 procent gevaccineerden moet eerst behaald worden, voordat er meer vrijheid gegeven kan worden voor feesten en recreatie. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is van mening, dat we momenteel landelijk nog een te lage vaccinatiegraad hebben, vandaar dat het nog onverantwoordelijk zou zijn voor de regering, verdere versoepeling toe te staan. De minister zegt, dat het concept dat in Nederland wordt toegepast, ook hier zou kunnen worden uitgevoerd, wanneer er feestjes georganiseerd zullen worden. “Ook al ben je volledig gevaccineerd, moet je bij de ingang een negatieve antigeen test overleggen, anders krijg je geen toegang. Wat we hebben gezien, is dat gevaccineerden losbandiger zijn gaan leven en daar zien we ineens grote groepen die besmet zijn”, aldus Ramadhin.

Maatregelen

Afgelopen week heeft de regering de COVID-19-maatregelen bekendgemaakt, die gelden van dinsdag 21 september 2021 tot en met maandag 11 oktober 2021. Alhoewel het aantal nieuwe besmettingen hoog is en de ziekenhuisbezetting toeneemt, is er nog geen sprake van een aanscherping van de maatregelen. In feite zijn de maatregelen van de afgelopen drie weken verlengd.

Een wijziging betreft het reisverkeer met Brazilië geldt dat outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer, zijn toegestaan. Dit steeds onder specifieke voorwaarden.

De grenzen zijn in de deze periode geopend voor volledig gevaccineerden. Zij hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht. De welvaartmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. In de komende periode worden uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim, vanuit Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer. Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer. Er is tot op heden geen personenverkeer toegestaan van en naar Haiti. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus, zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus.