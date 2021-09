Verontrustende toename covid-besmettingen

In Suriname is slechts 36,63% van de totale samenleving volledig gevaccineerd. Momenteel liggen er 19 covid-patiënten op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 90 covid-patiënten opgenomen, waarvan 8 volledig gevaccineerd zijn. 5,515 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 83 personen zijn genezen verklaard. Tot op heden zijn er totaal 382.946 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie van Volksgezondheid roept daarom de bevolking op zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

De covid-besmettingen onder personen die niet gevaccineerd zijn, nemen in rap tempo toe, dat is ook te zien aan de cijfers die reeds zijn uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. In de periode 1 augustus t/m 20 september zijn er 685 personen opgenomen in de verschillende ziekenhuizen, waarvan 579 personen niet waren gevaccineerd, 66 mensen niet volledig gevaccineerd (2 doses) en 40 mensen volledig gevaccineerd. Zolang het percentage volledig gevaccineerden niet hoger ligt dan 50 procent, zal volgens medici, het aantal besmettingen blijven stijgen en dus de druk op de zorg blijven toenemen. Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zien we een fikse toename van het aantal covid-besmettingen. ‘’Op dit moment is vaccineren het enige middel is dat de kans op IC-opname bij een covid-besmetting kan verminderen’’, zegt de minister.

Bijna 100 overleden

In het afgelopen etmaal zijn 5 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Deze maand zijn inmiddels 98 mensen overleden aan de gevolgen van deze zeer besmettelijke ziekte. In totaal zijn in Suriname 819 mensen gestorven aan deze gevaarlijke longziekte. 547 personen zijn positief getest op het coronavirus. Van de 1.433 swabs die zijn afgenomen, zijn 886 negatief bevonden. Van de geteste mensen is 38,2% positief. Deze maand zijn reeds 8.844 personen positief getest.

Aantallen lopen op

Ook in Nederland is het zo dat de meeste mensen die besmet raken, niet gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus. Dat komt naar voren uit de cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag naar buiten bracht. Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur weer iets toegenomen. Op dinsdag liggen er 578 patiënten in het ziekenhuis met COVID-19. Dat zijn er 13 meer dan maandag, is te lezen op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zondag en maandag was ook al sprake van een lichte stijging. Zaterdag lagen er nog 551 covid-patiënten in de ziekenhuizen, het laagste aantal sinds 25 juli. Op de verpleegafdelingen liggen nu 378 coronapatiënten, 11 meer dan maandag. Op de Intensive Care Units liggen 200 coronapatiënten. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden op de ic’s 11 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 45 mensen opgenomen.

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)