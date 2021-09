Acties OBS niet opgeschort, enkele bushouders rijden

‘Er is onenigheid’

Hoewel velen beweren dat de acties van de Organisatie voor Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) opgeschort zijn, zegt OBS-voorzitter Iwan Woon, dat dat niet het geval is. “De acties zijn niet opgeschort. We hebben nog geen betaling gehad, maar er is een groep die weer is begonnen te rijden, voor hen ben ik dan niet meer verantwoordelijk”, zegt Woon. Hij geeft aan dat er onenigheid is in de organisatie. Het gaat volgens hem om een groep die vanaf bet begin niet meedeed met de actie, maar nu anderen ophitst om weer te gaan rijden.

Woon deelt mee dat een bushouder tevens beleidsmedewerker op het Kabinet van de Vicepresident, door de vicepresident was gevraagd zijn bussen weer in te zetten. ‘’Er is geen eenheid, maar dat is op zich geen probleem’’, zegt Woon. “Ik heb degenen die geen probleem hebben dat zij geen geld hebben ontvangen en toch willen rijden, gezegd dat ze mogen gaan rijden.” De redactie verneemt dat een deel van de bus- en boothouders weer aan het werk gaat, omdat zij niet worden uitbetaald voor de dagen waarop zij niet hebben gewerkt.

Woon om een reactie gevraagd, zegt dat hij dit probleem had besproken met de directeur die op haar beurt aangaf, deze kwestie te zullen bespreken met de minister. “Het is niet zo dat we zo graag willen staken. Het is buiten onze schuld om dat we niet rijden. De staat is achter met de betalingen en de covid-gelden. Als we geen geld hebben, kunnen we ook geen diensten verlenen. We kunnen de staat niet blijven voorschieten”, aldus Woon.

door Priscilla Kia