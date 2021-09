Broer van verdachte in zaak Cairo aangehouden op Curaçao

Opnieuw is een belangrijke criminele verdachte opgepakt, die door de Nederlandse politie en justitie gelieerd wordt aan verdachten uit het liquidatieproces Marengo. Het gaat om Gregory ’Greg’ F. (49) die in een hotel op Curaçao werd aangehouden. F. wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. De Antilliaanse politie heeft afgelopen weekend Gregory F. aangehouden op verzoek van Nederland. F. geldt als een crimineel contact van Ridouan Taghi, en hij wordt ook verdacht van internationale drugshandel.

De drugsmaffia dicteert

Vorig jaar verscheen in Nederland een boek “De drugsmaffia dicteert van misdaadjournalist Gerlof Leistra. In het boek besteedt de schrijver aandacht aan de mocromaffia baas Ridouan Taghi. Volgens de Nederlandse krant “De Telegraaf” legde de misdaadjournalist in zijn boek een link tussen een mogelijke troonopvolger van Taghi en bij het Surinaamse Directoraat Nationale veiligheid (DNV). Volgens Leistra in zijn boek wordt de Surinaamse Nederlander Gregory ‘Greg’ Ivan Wendell F. gezien als ‘troonopvolger’ van Taghi die op 16 december 2019 werd aangehouden in Dubai. “Greg F. is vaak in Suriname gesignaleerd en houdt zich bezig met wapenhandel” schrijft Leistra. En deze F. zou volgens hem contacten op het hoogste niveau in Suriname onderhouden.

Zaak Cairo

De naam van Greg F. vie look bij herhaling in de zaak rondom de zwaarbewapende en mislukte poging tot ontvoering van het lid der commando’s van het Nationaal Leger, Rodney Cairo. Volgens hem werd de operatie uitgevoerd in opdracht van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De mannen die Cairo trachtten te ontvoeren, waren zwaar bewapend. De informatie betreffende de zaak Cairo, is reeds openbaar bij het Hof van Justitie. Ridell F. de broer van Greg F., heeft bij arrestatie steeds aangegeven, in opdracht van DNV gehandeld te hebben. De gestolen telefoons en het zakboek met belangrijke informatie van Cairo, werden aangetroffen bij Ridell F. Ook had Ridell F. valse/gestolen kentekenplaten geleverd voor het busje, dat gebruikt werd bij de poging Cairo te ontvoeren. Ridell F. is bij zijn verklaring gebleven, dat hij handelde in opdracht van DNV. Hij was tevens in het bezit van een zogeheten dispensatiebrief van het Nationaal Covid Mangement Team (NCMT), waarop vermeld stond dat hij werkzaam is bij het DNV. De brief was uitgegeven en getekend door de DNV-directeur.

Aanhouding Curaçao

Greg F. werd opgepakt bij een hotel in de wijk Janthiel in Willemstad in verband met een grootschalige drugszaak. Hij geldt als een crimineel contact van Ridouan Taghi. In juli 2015 stuurde Taghi, volgens justitie, hem een bericht toen er een grote wapenvondst gedaan was in Nieuwegein. “Ja staat overal sir. Grootste wapenvondst ooit, gelukkig niet alles.” Daarnaast is er ook berichtenverkeer tussen Taghi en F. na de moord op spyshophouder Ronald Bakker op 9 september 2015. Zo stelt Taghi Gregory F. op de hoogte van de moord. Deze berichten zijn toegevoegd aan het strafdossier Marengo.

Internationale cocaïnehandel

Gregory F. wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Hij zou zich voornamelijk in het buitenland hebben bezig gehouden met de ‘opzet’: het zorgen dat ladingen cocaïne verscheept kunnen worden richting Europa.

Gregory F. figureerde in 2010 in de marge van het onderzoek ‘Carneool’. Dat onderzoek draaide om de moord op de twaalfjarige Danny Gubbels. Het kind raakte dodelijk verwond toen de woonwagen van zijn ouders beschoten werd. Dit gebeurde nadat de vader van Gubbels in conflict was geraakt over een vermiste partij cocaïne met een groep Amsterdamse criminelen.

Daarnaast gold Gregory F. als een stille vennoot in Ennetcom: het versleutelde PGP-netwerk van telefoons, waarmee criminelen elkaar berichten konden versturen. Onder andere de groep rondom Ridouan Taghi, maakte van deze toestellen gebruik. De eigenaar van Ennet werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. F. zal spoedig worden overgebracht naar Nederland. Zijn advocaat wil vooralsnog niet reageren op de aanhouding.

