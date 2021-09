243 leden Nationaal Leger bevorderd naar naast hogere rang

Vanochtend zijn 243 militairen van het Nationaal Leger (NL), bevorderd naar een naast hogere rang. In verband met de covid-maatregelen kregen niet alle militairen vandaag hun epaulet opgespeld. Bepaalde militairen waren volgens defensieminister Krishna Mathoera, reeds eerder bevorderd, maar kregen vandaag hun epaulet opgespeld. Mathoera sprak de bevorderde militairen toe en benadrukte, dat de doorstroming niet automatisch geschiedt. ‘’Er zijn voorwaarden om bevorderd te worden. Echter zijn die niet door mij bepaald, maar door een aantal mensen. Het is geen willekeurig beleid, u zult zich moeten inzetten.”

Mathoera zegt, dat ze momenteel bezig is de achterstanden in het leger in te lopen en het beleid binnen de organisatie op te voeren. Volgens de minister, moet het vertrouwen in het leger wederom opgebouwd worden. Ze riep de militairen op achter de organisatie te staan. ‘’Vooral jongeren moeten door u geïnspireerd worden. U moet gezag uitstralen en zich inzetten om het land te dienen. Echter begint dit met u grondhouding: ‘Hoe kan ik trots zijn op mezelf.‘’’ Mathoera feliciteerde de groep en hoopt, dat ze zich beter zullen inzetten om de organisatie naar grote hoogtes te tillen.

Kolonel Henri van Axel-Dongen zei dat er de afgelopen 2-3 jaar, op grote schaal geen bevorderingen hebben plaatsgevonden.

‘’Jullie hebben lang gewacht, maar zaken worden nu in orde gemaakt. De achterstallige bevorderingen zullen mogelijk gemaakt worden.” Van Axel-Dongen riep de groep op, zich met de bevordering professioneler op te stellen.

door Orsilia Dinge