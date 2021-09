Ook SPBA niet te spreken over aankoop landbouwgrond

“Met verbazing is kennisgenomen van het bericht op Starnieuws van 19 september 2021, dat de regering een landbouwperceel groot 1331,673 hectare van Surana Landbouwonderneming N.V. heeft gekocht voor de aanmaak van eigen zaaizaad”, zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynandan Oemraw tegenover de krant. In een brief aan waarnemend president Ronnie Brunswijk, stelt de SPBA: “Wij adviseren de president derhalve dit voornemen tot aankoop van het voor zaaizaadproductie in ieder geval totaal ongeschikt terrein, terug te laten draaien.” Oemraw verwijst hierbij naar de Zaaizaadwet om de zaaizaadproductie op gang te brengen. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is voor de aanmaak van zaaizaad meer dan 3000 ha landbouwareaal nodig. Oemraw vraagt zich af of de aankoop van het landbouwperceel van Surana N.V., werkelijk nodig was en legt uit, dat eenvoudige berekeningen uitwijzen dat voor de productie van zaaizaad, een areaal van tussen 1200-1500 ha groot genoeg is. Oemraw zegt nu al te weten dat het perceel niet geschikt zal zijn voor het produceren van zaaizaad vanwege de slechte infrastructuur en waterbeheersing. Hij geeft aan dat om het perceel te bereiken er vanuit de hoofdweg van Middenstand, 9 kilometer naar binnen moet worden gereden op een kleidam die in slechte staat verkeert. Daarnaast is het gebied ook verstoken van irrigatiewater.

Het kan er bij Oemraw niet in dat de Prins Bernhardpolder die in de boezem is van LVV, zeer geschikt is voor zaaizaadproductie vanwege de goede irrigatievoorzieningen, bodemkwaliteit en infrastructuur en het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) slechts 30 ha van de 737 ha krijgt toegewezen om zaizaad te verbouwen.

Oemraw geeft verder aan dat de landbouwarealen in het gebied waar het areaal ligt, een gevaar vormen voor Bigi Pan, omdat het irrigatiewater dat wordt uitgeloosd, chemicaliën bevat. Dat water komt in Bigi Pan terechtkomt met alle gevolgen van dien voor de flora en fauna in dat gebied. Volgens de SPBA-voorzitter zijn er legio problemen in de rijstsector die op korte en lange termijn om een oplossing vragen. Alle actoren binnen de sector inclusief de overheid, zouden volgens hem, samen moeten werken. Deze samenwerking zou via een platform moeten geschieden. Een van de zaken die aanpak behoeft, is volgens Oemraw zorgen voor transparantie van de opkoopprijzen van padie en de verkoopprijzen van rijst, zowel nationaal, regionaal als internationaal.